Dal 30 luglio al 3 settembre torna Vesuvio ‘e notte, l’evento che consente di vivere la magia del Parco nazionale napoletano nelle ore serali con un’escursione al tramonto, arricchita da una gustosa aperi-cena con vista sul Golfo di Napoli.

Vesuvio ‘e notte, escursione al tramonto e cena

Per ben 16 serate la manifestazione, nata nel 2002, condurrà i visitatori lungo i tracciati del Vesuvio unendo trekking ed enogastronomia, tra panorami mozzafiato e l’atmosfera suggestiva all’ombra del Gran Cono. Il tutto all’insegna dell’ecosostenibilità.

Quest’anno sarà possibile inoltrarsi lungo il Sentiero 1 insieme ad Umberto Saetta e alle preziose guide vulcanologiche dell’associazione I Vesuviani con i loro racconti di miti e leggende legate alla celebre “muntagna” che sovrasta il Napoletano.

L’escursione, della durata di 3 ore, culminerà al tramonto quando, con gli occhi all’insù, i partecipanti potranno ammirare le luci delle Persidi, la Valle dell’Inferno, la caldera del Somma-Vesuvio. La passeggiata, in totale sicurezza, pochi passi dal cratere, si concluderà con sosta nell’area panoramica che consentirà ai visitatori di scorgere le meraviglie di Pompei e della Costiera Sorrentina dall’alto.

Infine, una gustosa aperi-cena a base di vini vesuviani e taralli napoletani. I partecipanti dovranno portare con sé un bicchiere per la degustazione di vino, una felpa, scarpe da trekking, colazione a sacco, k-way, borraccia e un telo. Zeus abbigliamento sportivo e Azienda vinicola Sorrentino sono gli sponsor dell’evento.

Di seguito le date disponibili per prendere parte al percorso: 30 luglio; 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 26, 27 agosto; 2 e 3 settembre. Sono previste due partenze: una alle 19 e l’altra alle 19.15 dal Rifugio Imbò di via Vesuvio Ercolano (piazzale di quota 1000). Il costo è di 20 euro per i maggiorenni e 10 euro per i minorenni. Per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 335 584 2706 (ore 9 – 19) o scrivere un messaggio Whatsapp ai numeri 393 242 0995 – 392 175 7658 – 335 584 2706 (ore 9 – 23).

RIEPILOGO INFO

Cosa: Vesuvio ‘e notte, trekking e aperi-cena serale nel Parco Nazionale del Vesuvio;

Dove: partenza dal Rifugio Imbò di via Vesuvio Ercolano;

Quando: 30 luglio; 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 26, 27 agosto; 2 e 3 settembre;

Info: Telefono 335 584 2706 (ore 9 – 19); Whatsapp 335 584 2706 (ore 9 – 19).