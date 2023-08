Festa del cibo con concerti gratis nel Napoletano, da Ricciardi a Capozzi: il programma

Dal 31 agosto al 3 settembre si terrà a Cicciano (in provincia di Napoli) Cooking Around, uno degli eventi enogastronomici più attesi dalla cittadinanza che darà vita ad un vero e proprio villaggio del gusto, con specialità della tradizione partenopea e non solo, proponendo un ricco programma di concerti gratis.

A Cicciano c’è Cooking Around tra cibo e concerti gratis: il programma

Oltre 25 mila mq dedicati al mondo della cucina con circa 50 delle migliori realtà gastronomiche campane che inonderanno di profumi e sapori il centro cittadino tra birrifici artigianali, rinomate pizzerie partenopee, street food napoletano e americano.

Tra le attività ristorative presenti: pizzeria Da Lioniello, pizzeria Errico Porzio, L’Arco dei Desideri, Bistrot – La Pagnotta, pub Ode al Pane, Malto d’Oro, Mr. Trdelnik, pizzeria Tipo1, ristorante Calipso, Sacrosanto, pizzeria Paradiso dei Sapori, pub Marc Food, Lo Sfizio, pizzeria Da Mammà, braceria Cirillo e tanti altri.

Quattro serate all’insegna del gusto ma anche del divertimento. A pochi passi dagli stand sarà allestita un’area d’intrattenimento con giostre ed attrazioni per grandi e piccini. In viale dei Pini, inoltre, ci sarà un palco che ospiterà diversi artisti partenopei.

Di seguito il calendario degli spettacoli: il 31 agosto si esibirà Paola Pezone ed il duo Gigio Rosa e Gigi Soriani; l’1 settembre protagonista della scena musicale sarà Franco Ricciardi; il 2 settembre sarà la volta di Gianluca Capozzi; l’evento conclusivo del 3 settembre vedrà la partecipazione di Marco Calone. Tutti i concerti sono ad ingresso gratis.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Cooking Around, festival dell’enogastronomia;

Dove: Viale dei Pini a Cicciano, provincia di Napoli;

Quando: dal 31 agosto al 3 settembre 2023.