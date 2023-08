Torna la Festa della Pasta di Gragnano: menù a 10 euro tra primi, panuozzi e pizze

Dall’8 al 10 settembre 2023 torna la Festa della Pasta di Gragnano, uno degli eventi culinari più attesi in Campania per celebrare la specialità gragnanese, famosa in tutto il mondo. Si susseguiranno 3 giorni di festa, a ingresso gratis, tra divertimento e prelibatezze alla portata di tutti.

Festa della Pasta di Gragnano 2023: menù a 10 euro

“Ci siamo, Gragnano 2023 sta per tornare più grande e gustosa che mai. Preparatevi a tre giorni di degustazioni, spettacoli, musica live, laboratori, incontri e tanta, tanta pasta. Rigorosamente Gragnano IGP. Mi raccomando, non mancate” – è l’annuncio del Consorzio Tutela della Pasta di Gragnano IGP, tra i promotori della rassegna che gode del patrocinio del Comune di Gragnano e della Regione Campania.

Saranno ben 15 gli chef coinvolti nella grande festa, pronti a deliziare gli ospiti con una food experience d’eccezione. Saranno allestiti diversi stand dedicati alle ricette tipiche della tradizione campana e ben 3 stellati pronti ad offrire un’esperienza di gusto innovativa. Non mancheranno laboratori per i più piccoli, convegni, show cooking e tanti spettacoli.

Tutti potranno immergersi nei sapori più autentici della nostra terra a prezzi contenuti: con un menù di soli 10 euro sarà possibile, infatti, consumare alcuni dei primi piatti più buoni, realizzati con la celebre pasta gragnanese di qualità.

A renderlo noto è il sindaco di Gragnano, Nello D’Auria, che parlando dell’evento ha sottolineato: “La stampa ha dedicato ampio spazio al caro scontrini, ai folli rincari applicati in diverse località turistiche. Gragnano risponde con lo slogan ‘Venite alla Festa della Pasta e sarete felici’. L’eccellenza della gastronomia, che fa gola al mondo intero, alla portata di tutti”.

“Venite a mangiare qui, nella Capitale della Pasta e dell’enogastronomia, e troverete ospitalità, accoglienza, qualità sublime delle materie prime, tradizione, esperienza, know-how e prezzi ampiamente alla portata di tutte le famiglie. Venire a mangiare qui vuol dire godersi un Panuozzo, una Pizza, un succulento fior di latte o un meraviglioso piatto della nostra Pasta con un brioso bicchiere di vino per deliziare le papille gustative senza svenarsi”.

“Stiamo organizzando una Festa della Pasta che si preannuncia già un evento memorabile, uno spettacolo unico, magico, un’esperienza gustativa straordinaria coronata di chef dal know-how unico e di stelle della cucina. E con 10 euro (senza sorprese sugli scontrini) potrete gustarvi un piatto con la migliore Pasta del mondo, materie prime genuine e un pizzico di felicità. Alla portata di tutti” – ha concluso.