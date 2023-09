Festival dello Street Food con le specialità di Napoli e del mondo: l’ingresso è gratis

La VII edizione dell’International Street Food, la più importante manifestazione di Street Food esistente in Italia, arriva in Campania: si terrà dall’8 al 10 settembre in piazza Mazzini a Santa Maria Capua Vetere (Caserta). L’ingresso è gratis.

L’International Street Food arriva a Santa Maria Capua Vetere

Dopo il grande successo di pubblico delle prime 83 tappe, svoltesi dall’inizio di marzo con oltre 7 milioni e 600 mila di visitatori, l’evento dedicato al cibo da strada (organizzato da Alfredo Orofino) ritorna nel Casertano regalando 3 giorni di gusto e divertimento.

La grande festa itinerante si svolgerà dall’8 al 10 settembre, nella centralissima piazza, osservando i seguenti orari: venerdì dalle 18 a mezzanotte, sabato e domenica dalle 12 a mezzanotte. L’accesso al villaggio dello street food è libero e gratuito per tutti.

Sarà possibile passeggiare tra i tanti truck dell’eccellente cibo di strada, pronti ad accogliere i visitatori con tante prelibatezze della cucina internazionale, senza dimenticare le realtà gastronomiche napoletane, campane e provenienti da tutta Italia.

In un unico luogo sarà possibile gustare prodotti di paesi diversi e posti lontani tra cucina messicana, kurtos ungheresi, hamburger di martigiana, arrosticini, carne argentina, cuoppi napoletani, specialità di pesce, dolci siciliani o americani e tanto altro. Saranno presenti anche i migliori birrifici artigianali italiani, europei e internazionali.

Ancora una volta saranno tanti i ristoranti itineranti e gli chef qualificati pronti a stupire con le particolarità e la qualità della loro cucina. Eccellenza, originalità, tradizione e pulizia sono le parole d’ordine per ogni tappa del festival che prosegue il suo tour con un fitto calendario di tappe per i prossimi mesi.

L’iniziativa dedicata al cibo di strada di qualità ha ormai conquistato il grande pubblico, rappresentando uno degli eventi di punta del settore e contando ben 100 tappe, distribuite lungo tutto lo stivale da marzo a novembre 2023, consentendo ai partecipanti di poter assaporare le migliori specialità italiane e straniere. Insieme alla tappa di Santa Maria Capua Vetere si terrà quella di Rieti. Dal 7 al 10 settembre, invece, il Festival sarà a Civitavecchia e Lagonegro.