A Pozzuoli l’11 e il 12 settembre arriva il Monteruscello Fest, uno degli eventi di beneficenza a favore della Fondazione Telethon, che regalerà ai partecipanti 2 giorni di buon cibo e divertimento, tra spettacoli, concerti e ospiti d’eccezione come Gigi Finizio e Sal Da Vinci. L’appuntamento è a partire dalle 19.30 in piazza Agro City.

A Pozzuoli arriva il Monteruscello Fest tra cibo e concerti

Oltre 200 eccellenze del mondo del food e 10 chef stellati, capitanati dal bistellato Gennaro Esposito, delizieranno gli ospiti con le loro prelibatezze tra pizze, primi, dolci e specialità della tradizione napoletana. Per questa seconda edizione, maestri pizzaioli, cuochi e pasticcieri prepareranno le loro specialità sul posto, regalando esperienze di gusto uniche anche ai palati più esigenti.

Tra le realtà ristorative presenti: Pizzeria I Masanielli, Porchetta D’Alterio, I Love Tartare, Trippicella, Pasticceria Poppella, Pizzeria Vincenzo Capuano, Sorbillo, Paninoteca L’Oca Nera, 50 Kalò, Diego Vitagliano, Casa Infante, Vincenzo Bellavia, Nereis Soundrink Bar, Muu, Pasticceria Pansa.

Non mancheranno spettacoli d’eccezione con il concerto di Gigi Finizio e lo spettacolo delle Sex and Sud previsti per l’11 settembre seguiti dallo show musicale di Sal Da Vinci e il cabaret di Nello Iorio nella giornata del 12. Con loro ci sarà anche Fatima Trotta e la musica del dj Gigi Soriani che animerà entrambe le serate.

Per partecipare all’evento bisogna acquistare il biglietto con donazione tramite il sito Monteruscello Fest. L’intera cifra sarà devoluta in beneficenza per il progetto Programma Malattie senza diagnosi, ideato dalla Fondazione Telethon e diretto ai bambini e ragazzi con età inferiore ai 18 anni, affetti da malattie genetiche rare e sconosciute.

Il ticket prevede una donazione minima di 40 euro che dà diritto all’ingresso e alla consumazione su tutti gli stand presenti. Il biglietto unico che prevede l’accesso ad entrambe le serate necessita di una donazione di almeno 60 euro. I bambini di altezza inferiore a un metro non necessitano di biglietto.