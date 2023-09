Il Giardino delle Zucche più grande d’Europa apre in Campania: animali e labirinti giganti

Dal 22 settembre 2023 a Pignataro Maggiore (Caserta) riapre le sue porte al pubblico il Giardino delle Zucche più grande d’Europa, ideato da Emily Turino e giunto ormai alla sua settima edizione. Il grande, dopo il grande successo dell’edizione 2022, parco resterà aperto fino al primo novembre.

A Pignataro Maggiore il Giardino delle Zucche più grande d’Europa

Un vero e proprio tuffo nel New England attraverso il coloratissimo Pumpkin Patch di Emily Turino e la sua famiglia che, dal 2017, hanno deciso di aprire le porte di casa propria al pubblico, prendendo spunto dalla loro abitazione inglese dove intagliavano le zucche in occasione di Halloween, offrendo un’esperienza magica ai più piccoli.

Ogni anno il Giardino accoglie milioni di visitatori provenienti da tutta Italia, confermandosi come la festa d’autunno per eccellenza che per oltre un mese offre esperienze uniche a grandi e piccini tra splendidi porticati, tanti laboratori, il fienile e i tipici carrettini rossi su cui trasportare le zucche da intagliare o decorare.

Non si può non ammirare con stupore l’enorme Giardino con oltre 90 mila zucche piantate, di ben 58 varietà diverse, né la fattoria degli animali con l’alpaca, i conigli giganti, i cavallini shetland e gli asini. Altra tappa imperdibile è il gigantesco labirinto di mais di 7 mila metri quadrati, dove perdersi letteralmente in mezzo alla natura per trovare le pannocchie di mais.

La novità dell’edizione 2023, rivolta ad un pubblico esclusivamente adulto, è l’Haunted Corn Maze, il labirinto infestato che attraverso un percorso da brividi, che si snoda nel labirinto di mais gigante, permetterà ai partecipanti di rivivere le scene cult dei film horror più famosi d’oltreoceano.

Quest’anno sarà possibile celebrare anche il Thanksgiving Day (giorno del ringraziamento) all’interno del Parco. Un viaggio sensoriale che non può tralasciare il gusto disponendo di un’area ristoro che offre tante specialità a base di zucca, in tutte le sue molteplici varianti. Qui sarà possibile assaggiare gnocchi, pizza, polpette, frittura, dolci e bevande.

Il Giardino delle Zucche: giorni di apertura, orari e prezzi

Nel mese di settembre il Giardino delle Zucche resterà aperto soltanto nei fine settimana: dal 22 al 24 settembre e dal 29 settembre all’1 ottobre. Il venerdì osserverà l’orario pomeridiano (14:00 – 15:00 – 16:00) mentre il sabato e la domenica seguirà l’orario di apertura giornaliera (dalle 9:00 alle 16:00).

Dal 3 al 29 ottobre il Parco sarà visitabile tutti i giorni eccetto il lunedì (giorno di chiusura): dal martedì al venerdì con orario pomeridiano, il sabato e la domenica con orario giornaliero a partire dal mattino. Anche dal 30 ottobre al 1 novembre il Giardino accoglierà i visitatori dalle 9:00 alle 16:00.

I biglietti sono acquistabili online sul sito ufficiale dell’evento ed hanno un costo di 18,99 euro + 1,99 euro di commissioni di servizio. Per i bambini con altezza inferiore a un metro l’ingresso è gratis.