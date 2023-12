Gli ormai tradizionali Mercatini di Natale Napoli al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa sono già entrati nel vivo e quest’anno sono più speciali che mai! Questa quinta edizione, com’è già noto, sono a tema “cioccolato”: si tratta di una suggestione proveniente dal celebre romanzo di Roald Dahl “La Fabbrica di Cioccolato” e dai tre film ad esso ispirati di cui l’ultimo, un prequel della storia, è approdato nelle sale proprio quest’anno.

Consulta il programma completo per scoprire tutti gli eventi a tema “cioccolato” di questa edizione.

Il concorso dei Mercatini di Natale Napoli 2023: trova il Golden Ticket!

La storia raccontata nel romanzo e nei primi due film inizia con un concorso indetto dal famoso proprietario della fabbrica e cioccolatiere Willy Wonka: in qualsiasi negozio del mondo è possibile acquistare una tavoletta di cioccolato della sua fabbrica di dolciumi e soltanto all’interno di cinque di esse è presente un Golden Ticket, un biglietto d’oro che permetterà a chi lo troverà di passare un’intera giornata insieme a lui alla scoperta delle meraviglie della fabbrica di cioccolato.

I Mercatini di Natale Napoli, quest’anno, propongono lo stesso concorso: saranno 10.000 le tavolette di cioccolato disponibili presso le casse all’interno dei Mercatini e solo cinque di esse, proprio come nella storia originale, conterranno il Golden Ticket! La barretta ha un costo di 3 euro e il premio per i cinque fortunati sarà davvero speciale: si tratta di un soggiorno per due persone presso il Choco Hotel di Perugia, la celebre città natale del noto marchio Perugina e della sua Casa del Cioccolato e Museo storico.

Il primo Golden Ticket è stato già trovato! Corri ai Mercatini di Natale Napoli e tenta la fortuna: in palio un premio imperdibile!

Quanto costano e come acquistare i biglietti d’ingresso

I biglietti per accedere ai Mercatini di Natale Napoli 2023 sono acquistabili in loco al botteghino del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa oppure online su Live Ticket fino alle 23:59 del giorno precedente rispetto alla data scelta.

Il prezzo del biglietto d’ingresso è di 8,00 euro nei giorni feriali e di 12,00 euro nei giorni festivi e nel weekend. Il biglietto ridotto, invece, ha un costo di 6,00 euro e ne hanno diritto i bambini dai 3 ai 12 anni. Il biglietto è gratuito per i bambini sotto i 3 anni e per le persone con disabilità.

Quest’anno c’è anche una novità: entra a far parte della famiglia dei Mercatini di Natale Napoli il biglietto aperto, un ticket senza data, dal costo di 14,85 euro. Si ricorda che, nell’arco del mese di Mercatini, ci saranno alcuni giorni di chiusura: il 4 e l’11 dicembre, il 24, il 25, il 31 dicembre e l’1 e il 2 gennaio per le festività.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Mercatini di Natale al Museo Ferroviario di Pietrarsa;

Dove: Museo Ferroviario di Pietrarsa, via Pietrarsa, Napoli;

Quando: dal 2 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024

Giorni di chiusura: 4, 11, 24, 25 e 31 dicembre 2023, 1 e 2 gennaio 2024

Costo dei biglietti:

– in settimana € 8,00 per adulto e € 6,00 per bambino (3-12 anni)

– nei weekend e nei giorni festivi € 12,00 per adulto e € 6,00 per bambino (3-12 anni)

– diversamente abili gratuito (sito web Live Ticket)

Mail: info@mercatinidinatalenapoli.it

Sito web: mercatinidinatalenapoli.it

Facebook: Mercatini di Natale Napoli

Instagram: mercatinidinatale_napoli