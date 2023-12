Capodanno 2024, doppio show pirotecnico a Napoli: fuochi in piazza e al Castel dell’Ovo

Capodanno 2024 a Napoli con due spettacoli di fuochi a piazza Plebiscito e Castel dell’Ovo – Immagine di repertorio

Per dare il benvenuto al 2024, quest’anno il Capodanno a Napoli durerà ben 4 giorni e sarà reso ancor più memorabile da un doppio spettacolo di fuochi: saranno ben due gli show pirotecnici che illumineranno il cielo partenopeo direttamente da piazza del Plebiscito e da Castel dell’Ovo.

Capodanno 2024 a Napoli: fuochi al Plebiscito e Castel dell’Ovo

A partire dal 29 dicembre avrà inizio una vera e propria festa aperta a tutti tra esibizioni musicali e iniziative per salutare il 2023, aprendo il nuovo anno all’insegna dei grandi eventi. Tanti gli artisti che già nella serata del 30 dicembre si esibiranno sul palco allestito in piazza del Plebiscito come LDA, Lele Blade, Enzo Dong e tanti altri.

Spazio poi allo spettacolo della vigilia di Capodanno in attesa del brindisi di mezzanotte con Enzo Avitabile e i Bottari, The Kolors, Francesco Cicchella, Arisa e Jimmy Sax, in una serata condotta da Peppe Iodice, Francesco Mastandrea, Francesco Procopio e Daniele Decibel Bellini.

Sarà proprio allo scoccare della mezzanotte che la magia dei fuochi inonderà la piazza, incantando letteralmente la platea con giochi di luci e colori. Uno show imperdibile che si aggiunge al tradizionale momento pirotecnico che si svolge, ogni anno, in zona Castel dell’Ovo, in programma alle ore 2:00.

Dunque, ben due spettacoli di fuochi d’artificio in due diverse location per celebrare l’arrivo del 2024. Napoli non rinuncia alla tradizione ma sceglie di farlo in piena sicurezza: l’amministrazione comunale, dando appuntamento alla cittadinanza per il grande evento, ha colto l’occasione per rinnovare l’invito ad usare prudenza nei festeggiamenti per il nuovo anno con la campagna Proteggi te stesso e gli altri, evita botti e fuochi illegali.