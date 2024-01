Meraviglia a Napoli, torna la Befana in piazza Plebiscito: regalerà dolci e caramelle a tutti

Epifania a Napoli, torna la Befana in piazza Plebiscito – Foto: Luigi de Magistris, edizione 2016

Sabato 6 gennaio, a partire dalle ore 10:00, in piazza del Plebiscito a Napoli arriva la Befana: la simpatica vecchietta darà inizio ad una grande festa aperta a tutti e regalerà tante caramelle e dolciumi ai bambini.

Torna uno degli eventi più attesi, organizzato dai Vigili del Fuoco in collaborazione con il Comune di Napoli e l’Asl Napoli 1, e che negli anni scorsi ha visto la Befana calarsi dall’alto per distribuire dolciumi alla folla radunata in piazza del Plebiscito, regalando un vero e proprio spettacolo per i più piccoli.

Quest’anno la vecchia signora tornerà ad animare la grande piazza partenopea distribuendo dolciumi ai presenti in un’atmosfera di festa ed allegria. Si parte alle 10 di sabato, giorno dell’Epifania, quando prenderà ufficialmente il via l’evento Festa della Befana.

“Sabato 6 gennaio 2024 alle ore 10 a piazza del Plebiscito non perdere l’evento Festa della Befana, un momento di festa per tutta la famiglia, organizzato dai Vigili del Fuoco in collaborazione con il Comune di Napoli e l’Asl Napoli 1. Un’atmosfera di gioia e condivisione con una speciale distribuzione di caramelle per tutti i bambini presenti” – si legge nella nota diffusa dall’amministrazione comunale.

I festeggiamenti per l’Epifania, dunque, si spostano nei pressi del lungomare subito dopo la chiusura della grande Fiera del Giocattolo e della Calza della Befana che sta animando piazza Mercato. Questa sera, 5 gennaio, proprio lì avrà inizio la tradizionale Notte Bianca: dal pomeriggio e fino alle prime ore del mattino del giorno dell’Epifania tutti avranno la possibilità di acquistare leccornie per riempire le proprie calze o giocattoli da regalare ai bambini. La serata sarà allietata dalla musica partenopea con l’esibizione live del cantautore Enzo Gragnaniello.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Befana a piazza del Plebiscito;

Quando: sabato 6 gennaio a partire dalle ore 10:00;

Dove: piazza del Plebiscito, Napoli.