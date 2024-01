Sagra del Friariello, 3 giorni di festa e abbuffate con tante specialità: l’ingresso è gratis

Sagra del friariello a Volla – Immagine di repertorio

Dopo il successo dello scorso anno, dal 26 al 28 gennaio a Volla, in provincia di Napoli, presso la tensostruttura di via Carducci torna la Sagra del Friariello, giunta alla sua seconda edizione. Si tratta di uno degli eventi dedicati al celebre ortaggio partenopeo, organizzato dall’associazione Amip e dalla Pasticceria Bella Napoli con il patrocinio del Comune di Volla. L’ingresso è gratis.

A Volla c’è la Sagra del Friariello 2024: l’ingresso è gratis

Si susseguiranno 3 giorni dedicati alla cucina napoletana e alle sue più radicate tradizioni, tra prelibatezze e specialità, in un’atmosfera di festa e divertimento per tutti. Il gustoso ortaggio sarà accompagnato dai suoi “classici compagni” ovvero salsicce e vino ma non mancheranno panini, cuzzetielli, pizze e tante altre proposte. Per concludere in bellezza, vasta anche la scelta dei desserts.

Tutte le serate saranno allietate da musica live e animazione. Madrina dell’evento, che allieterà la giornata inaugurale della grande festa (26 gennaio), è la tiktoker Very&Sasy: sarà lei a tagliare il nastro dando il via ufficialmente alla seconda edizione della sagra.

Il 20 gennaio si terrà a San Sebastiano al Vesuvio un altro appuntamento dedicato all’amato accostamento “sasicce e friarielli”. Come ogni anno, in occasione del giorno di San Sebastiano, prenderà il via, infatti, la tradizionale Sagra del soffritto, salsicce e friarielli, uno degli eventi gastronomici più attesi del periodo che si svolgerà presso le Bottegucce di piazza Belvedere.

La piazzetta dal panorama mozzafiato, posta ai piedi del Vesuvio, ospiterà diversi stand che prepareranno al alcune specialità a base di soffritto – un piatto di umili origini preparato con interiora del maiale e sugo – proponendo anche l’immancabile combinazione culinaria napoletana: quella composta dalle salsicce accompagnate dai friarielli.

Non solo cibo ma anche musica e divertimento con i giovani della comunità di San Sebastiano al Vesuvio che allieteranno la serata con momenti di fraternità e animazione. Il ricavato sarà devoluto alla Caritas parrocchiale.