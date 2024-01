Dal 19 al 21 e dal 26 al 28 gennaio 2024 all’A1 Expò di San Marco Evangelista si terrà il Caserta Bridal Couture, la fiera dedicata ai futuri sposi alle prese con i preparativi del matrimonio, agli amanti del wedding e delle cerimonie. Si tratta di uno degli eventi organizzati all’interno dell’enorme polo fieristico e che riserverà per gli ospiti un doppio appuntamento a ingresso gratis.

Caserta Bridal Couture, fiera degli sposi gratis: c’è Ivan Granatino

Il Caserta Bridal Couture si pone come un’occasione unica per le coppie che convoleranno a nozze e che potranno visionare i prodotti e i servizi offerti da alcuni dei fornitori più affermati del settore. In un unico luogo i futuri sposi troveranno tutto ciò che serve per il loro grande giorno dall’abito al make up, dalla scelta della location al viaggio di nozze passando per bomboniere, fiori, arredamenti, grafiche personalizzate, fotografia, animazione e musica, intrattenimento, noleggi auto, elettrodomestici e tanto altro.

Si parte venerdì 19 gennaio con la grande festa inaugurale. Prenderanno parte all’evento, infatti, non solo i tanti espositori che sarà possibile trovare in fiera ma anche un ospite d’eccezione: sarà il cantante napoletano Ivan Granatino ad intrattenere il pubblico a partire dalle ore 19:30.

Protagonista delle sfilate sarà Isabella Romei Couture, brand dello stilista di Casaluce Pasquale Affinito, il quale per l’occasione presenterà la collezione primavera-estate 2024. Inoltre, a donare quel giusto tocco di magia alla sfilata, sarà il make up ad opera della Rea Accademy.

In programma anche i défilé dello stilista Mattia Pisano (28 gennaio) e della Boutique Sorgente (20 gennaio). Non mancheranno nemmeno spettacoli e momenti di intrattenimento pronti ad incantare i visitatori come il Glamour Show che sarà di scena il 26 gennaio.

Il programma completo dell’evento è consultabile sui canali social ufficiali Caserta Bridal Couture. La fiera si terrà dal 19 al 21 e dal 26 al 28 gennaio osservando i seguenti orari: il venerdì dalle dalle 17 alle 21, il sabato e la domenica dalle 10 alle 21. L’ingresso è libero e gratuito per tutti. Per maggiori informazioni è possibile scrivere un e-mail a info@a1expo.com o telefonare ai numeri 08231766542 e 3511763590.