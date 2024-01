Open Day al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa: ingresso di 2 euro per tutti

Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa non smette di stupire ed è pronto ad accogliere i visitatori per un imperdibile Open Day che si terrà nella giornata del 28 gennaio: per l’occasione tutti avranno la possibilità di perdersi tra le meraviglie del celebre sito usufruendo di una tariffa speciale.

Open Day al Museo di Pietrarsa: ingresso a 2 euro

Cittadini, visitatori e turisti, acquistando un biglietto di soli 2 euro, trascorreranno una domenica all’insegna della meraviglia tra rotabili storici e giardini botanici, godendo di una spettacolare vista sul Golfo di Napoli. La tariffa speciale sarà applicata per tutta la giornata, dalle 9:30 alle 19:30.

Un modo per ammirare la bellezza di un sito museale che non solo conserva ed espone pezzi che raccontano la storia delle ferrovie – tra locomotive, carrozze e cimeli d’epoca – ma che è esso stesso parte integrante della storia del Paese. Un luogo affascinante e unico al mondo che continua ad ospitare eventi di successo, registrando dati di affluenza record.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Open Day al Museo di Pietrarsa;

Dove: Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, via Pietrarsa, Napoli;

Quando: domenica 28 gennaio 2024 dalle 9:30 alle 19:30;

Prezzo: ingresso a 2 euro per tutti i visitatori;

Per maggiori info: 081.472.003 – museopietrarsa@fondazionefs.it.