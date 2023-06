Coma Cose in concerto al Palazzo Reale per il Noisy Naples Fest: i biglietti

Il Noisy Naples Fest 2023 porta tantissimi artisti al Palazzo Reale di Napoli. Coma Cose, Planet Funk, Raphael Gualazzi e Simona Molinari, Aiello e Sergio Cammariere si esibiranno – ognuno in una data dedicata – nella splendida residenza dei sovrani di Napoli.

Coma Cose in concerto al Palazzo Reale di Napoli

Domenica 25 giugno i Coma Cose tornano a esibirsi al Palazzo Reale di Napoli per il Noisy Naples Fest 2023. Il duo composto da California e Fausto Lama, coppia nella vita e nella musica che mischia vissuto e gusto sonoro urbano a una poetica cantautorale, torna a nel capoluogo partenopeo dopo il sold out dello scorso marzo alla Casa della Musica.

Biglietti dei Coma Cose a Napoli: il prezzo e come acquistarli

I biglietti per il concerto dei Coma Cose possono essere acquistati sui circuiti Etes e TicketOne. Il prezzo è di 25 euro esclusa la prevendita, che è di 3,75 euro.

Il duo dei Coma Cose si esibisce a Palazzo Reale dopo il live di apertura di Carmen Consoli e Marina Rei che ha inaugurato la rassegna. Nati nel 2016, i Coma Cose pubblicano un anno più tardi con Asian Fake il loro primo ep-manifesto, “Inverno Ticinese”. Nel 2019 danno vita al loro primo disco Hype Aura cui segue un anno fitto di soddisfazioni e riconoscimenti: è l’anno dei tutto esaurito nei club, tra cui quello all’Alcatraz di Milano che segna un patto d’affetto tra gli artisti e la città d’azione.

Nel 2020 duettano con i Subsonica e Francesca Michielin e insieme al produttore Stabber danno vita ad un nuovo ep, “Due”. Arriva poi nel 2021 la prima partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Fiamme negli occhi” seguito dal nuovo album, “Nostralgia”, che li porta in tour in tutta Italia con oltre 30 date. A fine 2022 esce “Un meraviglioso modo di salvarsi”, il loro ultimo album, anticipato dal singolo “Chiamami”. Nel 2023 partecipano nuovamente al Festival di Sanremo con il brano “L’Addio”, incluso nel repack dell’album.

Noisy Naples Fest a Palazzo Reale: il calendario degli artisti

I concerti del Noisy Naples Fest a Palazzo Reale, organizzati in collaborazione con BANG! e DROP , proseguiranno il 30 giugno con Raphael Gualazzi e Simona Molinari, l’1 luglio con Aiello, il 2 luglio con Sergio Cammariere e il 5 luglio con i Planet Funk.

Noisy Naples Fest all’Arena Flegrea: tutti i concerti

Attesi invece all’Arena Flegrea, classica venue del Noisy, i concerti di OneRepublic (12 luglio – sold out), Mr Rain (13 luglio), NuGenea (15 luglio), Brutal – From Ibiza to Naples conMaluma, Chimbala, Fred De Palma, Baby K (16 luglio), Baustelle e Venerus (19 luglio), Paola e Chiara + special guest (20 luglio), Eduardo De Crescenzo (25 luglio), Diodato (26 luglio) e Carl Brave (27 luglio).