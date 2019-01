La Befana al museo di Pietrarsa: arriva una calza record di 50 metri

Napoli – Come ogni anno ritorna il tradizionale appuntamento con la Befana al Museo di Pietrarsa. Sabato 5 gennaio 2019, a partire dalle 11 del mattino, i bambini potranno entrare in un mondo magico allestito appositamente nel sito museale per l’evento. Il tema sarà quello di Mary Poppins, la tata più amata al mondo tornata da poco nelle sale cinematografiche con il nuovo film della Disney.

Attraverso le aree del museo i piccoli visitatori assisteranno agli spettacoli dei famosissimi spazzacamini e scriveranno la loro letterina alla Befana. L’amata vecchina arriverà anche in mezzo a loro, portando ovviamente un immancabile sacco ricolmo di dolciumi e leccornie di ogni tipo che i bambini potranno mangiare a sazietà, facendo attenzione a non esagerare.

La donna racconterà ai piccoli tantissime storie ed insegnerà loro come costruire una speciale calza della fortuna. Alla fine si terrà la sfilata conclusiva con una grandissima, in tutti i sensi, sorpresa. Nel museo verrò portata una calza della befana da record: 50 metri… speriamo non pieni di carbone.

Per partecipare all’evento ricordiamo che la prenotazione è obbligatoria attraverso i contatti: Associazione “Animazione in Corso” telefono 081.8678369. Per maggiori informazioni sull’evento è possibile anche seguire l’evento dedicato su Facebook o le pagine social del Museo di Pietrarsa.