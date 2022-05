Festival dell’Oriente 2022 a Napoli: oltre 300 stand, spettacoli e ristoranti tipici

A Napoli, presso la Mostra d’Oltremare, si terrà il Festival dell’Oriente 2022, in programma nei weekend del 10-11 e 17-18 settembre. Un modo per immergersi nella cultura orientale tra tipici stand e spettacolari esibizioni.

Napoli, Festival dell’Oriente 2022

Con gli oltre 300 stand dedicati sarà possibile perdersi tra i profumi e i sapori orientali, curiosando tra vestiti, borse, tessuti, gioielli antichi, amuleti, incensi, olii essenziali, candele, tattoo, oggettistica da interni ed esterni, elementi di arredo e artigianato tipico. Sarà possibile, dunque, trovare splendidi tappeti o ceramiche ma anche statue, pergamene, kimoni, promozioni su viaggi e tanto altro.

Ampio spazio sarà dato al benessere del corpo con l’esposizione di prodotti di erboristeria, creme, prodotti naturali, biologici e vegani ma anche infusi e tè. Il settore dedicato alla salute sarà dotato di padiglioni dedicati ad attività quali massaggi shiatsu, terapie olistiche, discipline bionaturali, yoga e meditazione.

Non mancheranno corsi e attività gratuite, mostre , spettacoli e danze capaci di coinvolgere grandi e piccini, giochi per bambini. Non da meno la varietà di ristoranti tipici orientali, da quelli giapponesi a quelli indiani, con numerose proposte da gustare in ambienti esotici e raffinati.

La tappa partenopea è stata annunciata tramite i canali social del Festival. In un post, infatti, si legge: “Grazie a tutti voi per l’accoglienza calorosa e straordinaria che ci avete regalato a Milano Malpensa Fiere. È un tripudio di ringraziamenti e attestati di apprezzamento che ci commuovono e spingono a cercare di migliorarci sempre più. Vi aspettiamo a braccia aperte per il prossimo meraviglioso weekend a Malpensa Fiere Sabato 21 e Domenica 22 Maggio prima di ritrovarci il prossimo Settembre nella stupenda città di Napoli”.