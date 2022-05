Supereroi e principesse a Napoli: nasce il bioparco dei personaggi più amati di sempre

I super Heroes & Co, a partire dal 2 giugno 2022, saranno a Napoli, alla Mostra d’Oltremare: eroi, principesse e personaggi dei cartoni animati più amati dai bambini saranno pronti ad accogliere grandi e piccini in un’ambientazione da favola.

Super Heroes & Co a Napoli: tra eroi e principesse

Al parco Robinson della Mostra, con ingresso da viale Kennedy, sarà possibile immergersi in una grande esposizione di personaggi, laboratori ludici e didattici. Già dall’ingresso, che riprende un vero e proprio castello, i visitatori saranno catapultati in un mondo magico potendo ammirare il labirinto di Alice o le aree dedicate a Hulk, Spider Man, Goldrake, Batman, Lego Super Hero. Non mancherà un’area food dove gustare diverse prelibatezze.

“Ecco il parco della mostra espositiva Super Heroes & Co. Un meraviglioso viaggio tra super eroi, principesse e personaggi dei cartoni più amati dai bambini e dai grandi. La mostra osserva le caratteristiche di un bioparco per una passeggiata indimenticabile tra le ambientazioni dei vari personaggi. Inoltre ci si potrà divertire con laboratori ludici e didattici” – si legge in una nota degli organizzatori.

La mostra resterà aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00. Sabato, domenica e festivi sarà visitabile dalle 10:00 alle 21:00 con orario continuato. I biglietti sono acquistabili su go2.it e ticketone.it.