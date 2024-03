Musei aperti a Pasqua e Pasquetta, quali visitare a Napoli e in Campania: l’elenco

Anche in occasione della Pasqua e della Pasquetta 2024 i musei e i parchi archeologici di proprietà statale resteranno aperti in tutta Italia, con tante meraviglie da visitare anche a Napoli e in Campania.

Musei aperti Pasqua e Pasquetta: quali visitare a Napoli e in Campania

Il Ministero della Cultura ha comunicato che nei giorni delle festività pasquali i musei, le gallerie, le aree e i parchi archeologici statali resteranno aperti per consentire a tutti i visitatori di godere delle bellezze artistiche, museali, paesaggistiche e culturali che il nostro paese offre.

“È finita l’epoca in cui a Pasqua e Pasquetta cittadini italiani e turisti trovavano i musei chiusi. Quest’anno, come nel 2023, da parte del Ministero della Cultura c’è il massimo impegno per garantire l’apertura dei siti culturali dello Stato anche nei giorni delle festività pasquali” – ha sottolineato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

“I nostri musei come i parchi archeologici sono dei luoghi centrali della geografia identitaria dell’Italia e la cultura è uno dei fattori che integra in maniera netta la qualità della vita dei cittadini. Oltre ad essere un’attrattiva per i tanti turisti che hanno deciso di trascorrere da noi le festività pasquali. Per questo invito tutti a cogliere questa occasione visitando l’enorme giacimento di arte rappresentato dal patrimonio culturale della Nazione”.

L’elenco dei musei aperti a Pasqua in Campania

Parco Archeologico Aeclanum, Mirabella Eclano (AV)

Teatro Romano di Benevento, Benevento (BN)

MANSC Museo archeologico nazionale del Sannio Caudino, Montesarchio (BN)

Museo Archeologico Nazionale dell’Antica “Allifae”, Alife (CE)

Reggia di Caserta, Caserta (CE)

Museo archeologico di Calatia, Maddaloni (CE)

Antiquarium e Teatro Romano di Sessa Aurunca, Sessa Aurunca (CE)

Museo archeologico dell’Agro Atellano, Succivo (CE)

Museo Archeologico di Teanum Sidicinum, Teano (CE)

Grotta Azzurra, Anacapri (NA)

Villa Damecuta, Anacapri (NA)

Casa Rossa, Anacapri (NA)

Parco archeologico dei Campi Flegrei – Parco archeologico delle Terme di Baia, Bacoli (NA)

Parco archeologico dei Campi Flegrei – Museo archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia, Bacoli (NA)

Certosa di San Giacomo, Capri (NA)

Palazzo di Tiberio e Villa Jovis, Capri (NA)

Parco archeologico di Ercolano, Ercolano (NA)

Museo Archeologico Georges Vallet Piano di Sorrento, Direzione Regionale Musei Campania, Napoli (NA)

Museo archeologico nazionale di Napoli, Napoli (NA)

Museo e Real Bosco di Capodimonte, Napoli (NA)

Parco e Tomba di Virgilio, Napoli (NA)

Museo della ceramica Duca di Martina in Villa Floridiana, Napoli (NA)

Palazzo Reale di Napoli, Napoli (NA)

Certosa e Museo di San Martino, Napoli (NA)

Castel Sant’Elmo e Museo del Novecento a Napoli, Napoli (NA)

Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes e Museo delle carrozze, Napoli (NA)

Museo Storico Archeologico di Nola, Direzione Regionale Musei Campania, Napoli (NA)

Museo archeologico territoriale della penisola sorrentina “Georges Vallet”, Piano di Sorrento (NA)

Parco archeologico di Pompei – Area archeologica di Pompei, Pompei (NA)

Parco archeologico dei Campi Flegrei – Parco archeologico di Cuma, Pozzuoli (NA)

Parco archeologico dei Campi Flegrei – Anfiteatro Flavio, Puteoli, Pozzuoli (NA)

Museo archeologico di Eboli e della Media Valle del Sele e Aree archeologiche delle fornaci SS. Cosma e Damiano e della Villa Romana di Paterno, Eboli (SA)

Antiquarium e Area archeologica della Villa romana, Minori (SA)

Certosa di San Lorenzo, Padula (SA)

Museo archeologico nazionale di Pontecagnano e Parco archeologico di Pontecagnano, Pontecagnano Faiano (SA)

Museo archeologico nazionale della Valle del Sarno, Sarno (SA).

L’elenco dei musei aperti a Pasquetta in Campania