Madonna delle Galline 2024, un giorno di processione e fiumi di vino

La Festa della Madonna delle Galline a Pagani dal 5 al 9 aprile 2024. Un programma ricco di eventi che ruota intorno alla data di domenica 7 aprile, la prima dopo Pasqua, quando si tiene la tradizionale processione per le strade della città.

Madonna delle Galline 2024

Martedì 9 aprile ci sarà la chiusura con un concerto di Enzo Avitabile, ma la domenica in Albis è tradizionalmente il momento più atteso con la processione che parte sin dalla mattina. Il sacro si unisce al profano e si manifesta qualche eccesso con fiumi di vino che accompagnano e sostengono il tutto.

La festa

I preparativi per la festa hanno inizio subito dopo le celebrazioni per la Settimana Santa. Dal lunedì in Albis, il Santuario viene chiuso ai fedeli. Al suo interno però si lavora alacremente per allestire il trono che ospiterà la statua lignea della Madonna, conservata in una cappella laterale della Chiesa e nascosta alla vista dei fedeli.

Il portale del Santuario riapre solo il venerdì alle 18.00. Ad attendere la riapertura, all’esterno della Chiesa, migliaia di persone, desiderose di accostarsi allo sguardo materno della Vergine dopo un anno di attesa. Si tratta del primo emozionante e suggestivo momento della festa, che dà il via agli annuali festeggiamenti.

Ma il giorno della festa vera e propria è quello della domenica in Albis, l’ottava di Pasqua. In questo giorno, da secoli, la Vergine lascia il Santuario alle 9.00 in punto per avviarsi, accompagnata dai Confratelli, in una lunghissima processione per le strade della città, accolta ovunque con drappi, fiori, coriandoli, canti e danze popolari e dalle caratteristiche offerte di galline, piccioni e animali da cortile, amorevolmente custoditi nel pollaio dell’Arciconfraternita. Un tripudio di fede e folklore che certamente costituisce un momento di grande partecipazione e suggestione collettiva.

A tarda sera, la statua della Madonna delle Galline fa il suo rientro al Santuario, al termine di una processione solenne che parte dal sagrato della Basilica di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori. Qui avviene il tradizionale scambio di doni tra i Padri Redentoristi e il Priore dell’Arciconfraternita, memoria di un rito del quale era protagonista lo stesso Sant’Alfonso.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Festa della Madonna delle Galline 2024

Dove: Pagani, Salerno

Quando: eventi dal 5 al 9 aprile, la processione domenica 7 aprile