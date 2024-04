A Napoli apre il Parco Tematico di Maradona, è il primo al mondo: come sarà e biglietti

Dal 24 aprile, in anteprima mondiale, aprirà le porte ai visitatori Diego Vive, il parco tematico dedicato al grande Diego Armando Maradona che sarà allestito presso l’Ex Base Nato – Parco San Laise, a Bagnoli: i biglietti sono già acquistabili online.

A Bagnoli apre Diego Vive, il parco tematico su Maradona: biglietti

Diego Vive è il primo parco a tema dedicato ad un atleta, un posto magico in grado di regalare un’esperienza unica e transgenerazionale che permetterà anche ai più giovanissimi di avvicinarsi al mito del più grande calciatore di tutti i tempi. Basterà varcare la soglia d’ingresso del parco per rivivere le tante avventure sportive che hanno segnato la carriera calcistica di Maradona.

Non si tratta soltanto di un museo commemorativo né di una semplice mostra immersiva ma di un vero e proprio parco tematico con tante attività, giochi tecnologicamente avanzati e interattivi che permetteranno la partecipazione attiva da parte dei visitatori.

Gli utenti attraverseranno tunnel di immagini interattive, passeggiando su spettacolari pavimenti digitali, ammirando maestosi ologrammi e assistendo al primo spettacolo immersivo al mondo in formato 360° che si avvarrà della più moderna tecnologia e della massima qualità del suono.

Grazie ai giochi in realtà virtuale, adulti e bambini potranno ricreare luoghi, azioni di gioco e personaggi celebri della storia del calcio mondiale. I visitatori potranno realizzare addirittura il sogno di essere Diego Armando Maradona per un giorno, tentando di emulare persino l’impresa di segnare il gol del secolo.

Non mancheranno una sezione dedicata agli oggetti appartenuti a Diego, tra maglie, palloni e tanto altro, né un’area selfie che consentirà ai visitatori di scattare divertenti foto con i diversi look del mitico numero 10. Particolarmente suggestiva ed emozionante la stanza del Pelusa, punto di partenza di quel bimbo che dalla sua casa di Villa Fiorito è diventato un mito della storia del calcio: non solo uno spazio che simboleggia la grandezza di Maradona ma anche emblema di speranza e forza per tutti quei giovani che rincorrono il proprio sogno. A disposizione degli ospiti anche un’area food con prelibatezze gastronomiche italiane ma anche argentine.

In occasione di Diego Vive, dal primo maggio al 31 luglio 2024, negli spazi dell’ex Base Nato si terranno svariate gare ed esibizioni di freestyler, tornei di calcio per bambini, competizioni di videogiochi di esports (sport elettronici), eventi speciali che verranno annunciati nei prossimi mesi.

Diego Vive, il parco tematico di Maradona: biglietti

I biglietti per l’accesso al parco Diego Vive sono già acquistabili sul sito ufficiale dell’evento . Il costo è di 15 euro a persona (+3 di prevendita) dal lunedì al mercoledì e 20 euro a persona (+3 di prevendita) dal giovedì alla domenica. È possibile acquistare anche il pacchetto familiare, che consente l’ingresso di 2 adulti + 2 bambini, dal costo di 50 euro dal lunedì al mercoledì e 70 euro dal giovedì alla domenica.