Per la prima volta a Napoli uno Zoo di Peluche enormi, 144 animali e oceano 3D: è gratis

A Napoli per la prima volta arriva Animals – Conoscere gli animali, il suggestivo zoo di peluche abitato dalle specie animali provenienti da tutto il mondo: un’esposizione di 144 pupazzi a grandezza naturale in materiale 100% PET riciclato, allestita all’interno del Centro Commerciale Neapolis di via Argine, con 8 aree tematiche, un oceano in 3D e la possibilità di vincere tanti premi, il tutto a ingresso gratis. Sarà visitabile fino al 21 aprile 2024.

Passeggiando all’interno del polo dello shopping, ubicato tra i quartieri di Barra e Ponticelli, i visitatori avranno la possibilità di spaziare dalla giungla alla savana fino alle fredde terre polari ammirando tigri, leoni, zebre, pinguini, pappagalli, balene, fenicotteri e tanto altro.

Sono ben 144 i peluche a grandezza naturale da ammirare, pronti ad incantare grandi e piccini e suddivisi in 8 magnifiche aree tematiche. Animals dà spazio anche all’incantevole mondo marino consentendo ai visitatori di perdersi tra le specie di un vero e proprio oceano in 3D.

Un’attrazione spettacolare, divertente ma anche educativa che non solo vuole intrattenere e stupire le famiglie, in maniera del tutto gratuita, ma punta anche a sensibilizzarle verso l’importanza della salvaguardia e della coesistenza con il mondo animale, imparando a rispettarlo senza dover chiudere nessun esemplare in gabbia.

Con un acquisto minimo di 15 euro, effettuato in qualsiasi negozio del Neapolis, è possibile prendere parte anche al concorso: basta recarsi con lo scontrino presso la postazione in Galleria, dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 20, per provare a vincere tante Gift Cards da 20 euro.

Il numero di giocate varia in base all’importo dello scontrino: dai 15 ai 30 euro spesi una giocata; dai 30 ai 60 euro spesi 2 giocate; dai 60 ai 100 euro spesi 3 giocate; sopra i 100 euro 4 giocate. La Gift Card ha validità di un anno a partire dalla data della vincita. La mostra animale è visitabile gratuitamente tutti i giorni (seguendo gli orari di apertura e chiusura del centro) fino al 21 aprile 2024. L’evento è realizzato in collaborazione con WWF e con le scuole del territorio e detiene il patrocinio del Comune di Napoli.