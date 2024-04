Chissà che non sia arrivato davvero il momento di scoprire chi si nasconde dietro Liberato, il cantante misterioso che da anni è diventato un vero e proprio idolo non solo per i napoletani, ma per i fan di tutta Europa.

Liberato svela il suo ‘segreto’ al cinema: dal 9 maggio nelle sale il film di Lettieri

Un fenomeno sociale, quello di Liberato, che da anni regala musica e spettacoli incredibili riuscendo a mantenere l’anonimato. Fin dalla sua canzone d’esordio, guarda caso dal titolo ‘9 maggio’, giorno in cui uscirà il film firmato dal regista di tutti i suoi video Francesco Lettieri, il cantante con il cappuccio ha scatenato innumerevoli teorie da parte dei suoi seguaci più accaniti: nessuno però è riuscito a scoprire realmente la sua identità.

Il film dal titolo “Il segreto di Liberato”, nelle sale cinematografiche dal 9 maggio prossimo, dovrebbe essere un lungometraggio animato: questo è quello che si percepisce dai post pubblicati attraverso i canali social ufficiali del cantante, che riportano il ritratto di una donna in lacrime, avvolta dalle rose tipiche che hanno accompagnato le locandine dell’artista fin dagli albori della sua esplosione.