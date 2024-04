A Napoli il circuito più bello al mondo: 3 giorni di auto, villaggio e spettacolo di luci unico

Dal 12 al 14 aprile 2024 si terrà la prima edizione del Napoli Racing Show, Trofeo Città di Napoli – Gran Premio di Napoli, l’evento che trasformerà il lungomare cittadino in una enorme pista pronta ad accogliere le avvincenti gare ed esibizioni di auto, kart e moto. Nel corso delle tre giornate sarà anche possibile ammirare le più svariate vetture d’epoca, quelle di Formula 1 e tante altre esposte all’ammirazione del pubblico.

Napoli Racing Show: 3 giorni di stand, gare e auto sul lungomare

Auto d’epoca, vetture da corsa, trattori e auto da drift sfrecceranno sul circuito allestito in via Caracciolo, regalando uno spettacolo ricco di adrenalina agli spettatori. In rotonda Diaz sarà aperto, invece, un villaggio evento, visitabile ogni giorno fino alle 22, con gli stand delle più importanti case automobilistiche, la presentazione di modello a guida autonoma e uno spettacolo di droni mai visto prima.

“Stiamo realizzando un sogno che finalmente diventerà realtà. Il mondo dei motori è pronto a riaccendersi nei cuori dei napoletani: 12, 13 e 14 aprile, via Caracciolo sarà invasa da migliaia di appassionati, pronti ad assistere alle gare ed esibizioni su quello che sarà uno dei circuiti più belli e suggestivi al mondo“ – si legge in una delle note diffuse dagli organizzatori.

Si parte il 12 aprile, alle ore 10, con con la Napoli Karting Experience alla Rotonda Diaz, dedicata ai bambini dai 6 ai 10 anni, associazioni di genitori e ragazzi autistici, che si avvicineranno al mondo dei kart e dei motori. Segue l’inaugurazione ufficiale dell’evento con l’apertura dell ‘Event Village in rotonda Diaz alle della pista di via Caracciolo alle ore 12. In programma, fino alle 22, svariate verifiche sportive e prove libere. Alle ore 17 inizia l’esposizione di auto storiche che parteciperanno al concorso di eleganza Napoli Nobile. In Villa Pignatelli alle 18 è previsto un convengo e alle 20 un cocktail party.

Il 13 aprile dalle 9 alle 17 spazio alle gare sul circuito del lungomare. Durante le pause in scena esibizioni di drifting, turni di prova dei concessionari, turni di prova di vetture racing, esibizioni di kart, sfilate delle associazioni di motociclisti. Prevista anche l’inaugurazione di una colonnina di rifornimento per le auto elettriche. Alle 15:30 si passa alla premiazione del concorso Napoli Nobile in Villa Pignatelli. Alle 21 e alle 22 uno dei momenti più attesi: l’eccezionale spettacolo di droni che illuminerà tutta la città di Napoli.

Nella giornata conclusiva del 14 aprile ancora gare dalle 9 alle 18 intervallate da prove dei concessionari, esibizioni di drafting e di auto racing. Dalle 15:30 entrano in campo i trattori d’epoca della Coldiretti, il vincitore del Gran Premio della Lotteria di Agnano, la magnifica Hesketh di Formula 1.

L’accesso alle aree espositive e al circuito è libero e gratuito per tutti. Per ammirare le gare e le esibizioni dalla tribuna, invece, è necessario munirsi dell’apposito biglietto disponibile sul sito ufficiale del Napoli Racing Show: si tratta di un ticket gratuito che riserva l’accesso in tribuna entro e non oltre le ore 12:00 del giorno prenotato.

Gli accessi a tribune ed Event Village saranno possibili fino al raggiungimento della capienza massima. In tal caso sarà necessario attendere l’uscita di alcuni visitatori prima di poter consentire nuovi ingressi.