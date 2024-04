Passeggiate mozzafiato tra le meraviglie campane: 2 giorni di escursioni gratis per tutti

Sabato 13 e domenica 14 aprile la Regione Campania prenderà parte a Cammini Aperti 2024, uno degli eventi organizzati da Viaggio Italiano, nonché il più importante a livello nazionale dedicato ai cammini: tutti potranno prendere parte alle più belle escursioni gratis andando alla scoperta delle meraviglie nascoste del nostro paese.

Cammini Aperti 2024 in Campania: escursioni gratis per tutti

Saranno ben 42 le escursioni organizzate su tutto il territorio italiano, 2 per ogni Regione e Provincia Autonoma. Un progetto che si sviluppa all’interno del progetto Viaggio Italiano e la campagna Scopri l’Italia che non sapevi per la valorizzazione dei cammini italiani.

Si tratta di vere e proprie passeggiate mozzafiato nella natura aperte a tutti, camminatori e non, completamente libere e gratuite, che si snoderanno tra i più suggestivi itinerari del Belpaese, insieme alle guide e agli enti gestori che se ne prendono cura. In Campania, nello specifico, cittadini e turisti avranno la possibilità di partecipare a due cammini, a metà tra fede e oasi naturali.

Il 13 aprile sarà, infatti, possibile partecipare alla Via della Fede di San Pio con visita a Gesualdo, uno dei luoghi di spiritualità più intensi della Campania, e tra i luoghi in cui il Santo di Pietrelcina ha vissuto durante la sua vita, quasi ripercorrendo parte dei suoi passi.

Il 14 aprile, invece, è in programma il Cammino di San Nilo, in provincia di Salerno, ammirando un territorio che ha conservato intatto il suo fascino e la capacità di stupire. Si partirà da Casaletto Romano a Tortorella con ritorno nel cuore del Cilento bizantino con visita alla meravigliosa Oasi Cascate Capelli di Venere. Per partecipare ad entrambi i cammini organizzati in Campania basta prenotarsi attraverso il sito Cammini Aperti.

“La Regione Campania si presenta con la Via Francigena campana, un cammino all’insegna di un passato importante, ricco di preziose testimonianze, che si snoda attraverso le province di Caserta, Avellino e Benevento: il cammino di San Nilo, affascinante itinerario turistico nel Cilento Bizantino e il Cammino di San Pio, un percorso di spiritualità fra i più intensi della Campania nei luoghi del Santo di Pietrelcina” – si legge nella nota diffusa dalla Regione Campania.