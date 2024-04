FOTO/ Il lungomare di Napoli diventa una pista mozzafiato sul mare: inizia il Racing Show

Tutto pronto per la la prima edizione del Napoli Racing Show con la grande pista, con tanto di spalti, allestita sul lungomare partenopeo, rigorosamente vista mare, che per 3 giorni, dal 12 al 14 aprile 2024 accoglierà l’evento con il suo ricco programma di gare e intrattenimento.

Pista vista mare per il Napoli Racing Show: programma

Auto d’epoca, vetture da corsa, trattori e auto da drift sfrecceranno sul circuito allestito presso il lungomare pedonale di via Caracciolo che, per l’occasione, si trasformerà in una vera e propria arena sul mare, teatro degli spettacoli e delle esibizioni motoristiche. Dalle tribune si potranno ammirare le spettacolari gare mentre il paddock per le auto in partenza sarà sistemato nei pressi del percorso lungo viale Dohrn, visitabile da tutti gli spettatori. Le corse potranno essere seguite anche tramite maxischermi.

Nell’area della Rotonda Diaz e delle zone limitrofe sarà, invece, aperto il Villaggio Evento, visitabile ogni giorno fino alle 22, con gli stand degli sponsor, dei concessionari auto, dell’Aci Italia, degli organizzatori di corsi di guida sicura e sportiva e tanto altro. Lungo via Caracciolo saranno esposte anche le nuove proposte delle case automobilistiche e dei concessionari auto.

L’accesso alle aree espositive e al circuito è libero e gratuito per tutti. Per ammirare le gare e le esibizioni dalla tribuna, invece, è necessario munirsi dell’apposito biglietto disponibile sul sito ufficiale del Napoli Racing Show: si tratta di un ticket gratuito che riserva l’accesso in tribuna entro e non oltre le ore 12:00 del giorno prenotato.

Napoli Racing Show: il programma completo

Venerdì 12 Aprile 2024

Ore 10.00 presso lo stand dell’Associazione Libertas Istruttori dell’ACI insegnano le regole della sicurezza stradale e fanno provare a ragazzi autistici l’emozione di guidare un KART;

Ore 12.00 Inaugurazione 1* TROFEO CITTA’ DI NAPOLI/GRAN PREMIO DI NAPOLI;

Ore 13.00 esibizione di DRIFTING;

Ore 13.00 in Villa Pignatelli inizia il Concorso di Eleganza per vetture storiche;

Ore 15.00 – 17.00 pista dedicata ai concessionari e alle esibizioni;

Ore 17.00 -19.00 prove libere e varie del Trofeo Città di Napoli;

Ore 18.00 Villa Pignatelli Convegno”AUTOMOTIVE E TRANSIZIONE ECOLOGICA . NULLA è COME PRIMA;

Ore 19.00 – 20.00 pista dedicata ai Concessionari e alle esibizioni;

Ore 20.00 -20.30 parata delle vetture in gara;

Ore 20.30-22.30 prove libere delle vetture in gara.

Sabato 13 Aprile 2024

Ore 8.15-17.30 gare del Trofeo Città di Napoli;

Ore 12.15 e a seguire:

-esibizione dei VV.FF.

-esibizione di DRIFTING

-pista dedicata ai Concessionari e alle esibizioni

-esibizione dei campioni del Kart

-sfilata delle moto dell’Associazione “COL CASCO”

-i napoletani salutano il campione automobilistico partenopeo ANTONIO MAGLIONE;

Ore 18 Circolo del Tennis convegno:”COME GOVERNARE L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE E LE NUOVE TECNOLOGIE ” in collaborazione con Tangenziale di Napoli;

Ore 21 esibizione dei Droni (da confermare).

Domenica 14 Aprile 2024

Ore 8.00-18.00 gare del Trofeo Città di Napoli;

Ore 10.30 e a seguire:

-“Sfida dei Famosi” (personalità del mondo Politico, Istituzionale, dello Sport e dello Spettacolo si sfidano al volante di bolidi moderni e storici)

-“Sfida dei Trattori” della COLDIRETTI (Trattori d’epoca sfilano sulla pista)

-“Sgommata della nipote di VARENNE”. La cavalla plurivincitrice e nipote di VARENNE sfila sulla pista

-i napoletani salutano il campione automobilistico partenopeo COSIMO TURIZIO che scende in pista con la HESKETH FORMULA 1

-esibizione di DRIFTING e pista dedicata ai Concessionari e alle esibizioni;

ore 18.00 Premiazioni del !° Trofeo Città di Napoli/Gran Premio di Napoli;

ore 22.00 chiusura del NAPOLI RACING SHOW.