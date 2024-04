AperiArt “Aspettando Terrazze Pietrarsa”: aperitivo tra le meraviglie del Museo

Venerdì 19 Aprile 2024 al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa si terrà l’evento AperiArt – “Aspettando Terrazze Pietrarsa”.

AperiArt al Museo di Pietrarsa: visita con musica e aperitivo

Adagiato tra il mare e il Vesuvio, con una spettacolare veduta sul Golfo di Napoli, il Museo offre un’esperienza unica con la sua collezione di locomotive storiche negli antichi padiglioni dell’ ex opificio borbonico. In questo scenario i partecipanti potranno visitare liberamente gli spazi museali e immergersi in un mix di cultura e musica gustando un drink nell’esclusiva area interna adibita per questa serata speciale.

A esibirsi la talentuosa cantante Alessandra Vitagliano, accompagnata dal chitarrista Paolo Palopoli con all’attivo dieci dischi, presente in numerosi festival nazionali e internazionali. Il Duo proporrà un emozionante percorso musicale tra standard Jazz e cover Pop.

ORARI:

Turno A: 20:00 apertura biglietteria – 20:30 aperitivo e musica -21:30 visita libera al Museo;

Turno B: 21:30 apertura biglietteria – 22:00 aperitivo e musica – 23:00 visita libera al Museo;

La chiusura del sito museale è prevista a mezzanotte.

L’evento è concepito per accompagnare il pubblico verso l’apertura estiva di Terrazze Pietrarsa.

I posti sono limitati. Prenotazione obbligatoria solo tramite messaggio WhatsApp al numero 3756139180.

TICKET:

– Adulti € 20 (visita libera al museo-musica live-drink);

– Ragazzi dai 7 -17 anni € 15 (visita libera al museo-musica live-bibita analcolica);

– Fino ai 6 anni ingresso gratuito (visita libera al museo-musica live).

RIEPILOGO INFO:

Cosa: AperiArt – “Aspettando Terrazze Pietrarsa”;

Quando: Venerdì 19 aprile 2024;

Dove: Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, via Pietrarsa, Napoli – Portici.

Per informazioni e prenotazioni: WhatsApp 3756139180