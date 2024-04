This is Wonderland, il villaggio di Alice invade Napoli: oltre 40.000 mq di magia per tutti

Sta per arrivare a Napoli, presso gli spazi della Mostra d’Oltremare, This is Wonderland, uno degli eventi più spettacolari dedicato al mondo di Alice nel Paese delle Meraviglie. Una vera e propria favola dal vivo che catapulterà gli ospiti in scenari magici, installazioni luminose e attrazioni giganti. Le date non sono state ancora annunciate ma è già possibile effettuare la registrazione per ottenere uno sconto sul biglietto di ingresso.

La magia di This is Wonderland a Napoli: arriva il regno di Alice

“Per la prima volta a Napoli arriva la favola dal vivo che ha incantato oltre 600.000 spettatori. Una location di oltre 40.000 mq, installazioni luminose, spettacoli inediti, food experience a tema. This is Wonderland presenta Alice. Napoli si accende di magia” – si legge nell’annuncio lanciato via social della tappa napoletana.

Un percorso mozzafiato, in un’ambientazione magica, dove grandi e piccini possono immergersi nelle scenografie da sogno di uno dei più bei classici della letteratura: Alice nel Paese delle Meraviglie. This is Wonderland consentirà agli ospiti di entrare letteralmente in una favola che non conosce limiti spaziali e temporali.

Immerso in uno spazio di oltre 40.000 mq, presso la zona del Laghetto di Fasilides della Mostra d’Oltremare, l’evento darà vita ad oltre 18 aree tematiche costellate di installazioni luminose ed opere d’arte. Ospiterà, inoltre, più di 100 artisti di fama internazionale provenienti da ogni parte del mondo che si esibiranno in spettacoli dal vivo, emozionando la platea.

La famosa serratura gigante, la stanza degli specchi, il percorso della Regina di Cuori, sono solo alcune delle attrazioni che lasceranno senza fiato i visitatori. Non mancherà una Food Area a tema e lo Shisha Bar, dove poter provare il narghilé all’ombra del brucaliffo, allestiti secondo lo schema stilistico e scenografico dell’intero villaggio.

In attesa dell’evento napoletano, collegandosi al sito di This is Wonderland è già possibile iscriversi per ricevere uno sconto del 50% sul costo del biglietto. Per farlo basta inserire nome, cognome, email e numero di telefono per poi attendere la mail con tutte le indicazioni necessarie. Seguiranno aggiornamenti sulle date e il programma completo dell’evento.