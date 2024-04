Apre il Villaggio della Mozzarella, 2 giorni tra stand e concerti: l’ingresso è gratis per tutti

Il 4 e 5 maggio 2024 ad Alvignano, in provincia di Caserta, apre il Villaggio della Mozzarella, un vero e proprio regno degli amanti della prelibatezza campana che potranno trascorrere ben due serate all’insegna del gusto, assistendo a svariati spettacoli con ospiti d’eccezione. Si tratta di uno degli eventi rientranti nell’ambito del tradizionale Festival di Alvignano. L’ingresso è gratis.

Apre il Villaggio della Mozzarella a Alvignano: ingresso gratis

Alvignano è uno dei luoghi che incarnano l’anima della Mozzarella di Bufala Campana DOP, quella amata e degustata in tutto il mondo. Sarà proprio questa nostrana delizia culinaria la protagonista della prima edizione del Villaggio della Mozzarella che si terrà in piazza Notarpaoli ad Alvignano, conosciuta anche come la “città del formaggio”, sabato 4 e domenica 5 maggio.

Il Festival enogastronomico consentirà ai partecipanti di assaggiare le specialità di tre rinomati caseifici locali – Il Casolare, Caseificio Ponticorvo e Lattai Ponticorvo – che proporranno agli ospiti le loro prelibatezze presso gli stand allestiti per l’occasione. Non mancheranno dimostrazioni di filatura della mozzarella e attività didattiche per i più piccoli.

Il Villaggio del gusto si fonderà in modo sinergico con il vibrante Festival di Alvignano, guidato dal conduttore radiofonico Gianni Simioli. Non solo, dunque, stand gastronomici ma anche tanta musica e divertimento con i concerti live degli artisti che prenderanno parte alla kermesse.

Sabato 4 maggio, nella serata inaugurale, si susseguiranno sul palco Mavi, Gabriele Esposito, Vesuviano e Le Famelle. Domenica 5 maggio, per la serata conclusiva, si esibiranno Ste, 99 Posse, Tartagli, Rayo e Francesco Da Vinci. L’accesso al villaggio, così come agli spettacoli musicali, è libero e gratuito per tutti. L’apertura degli stand, per entrambe le giornate, è prevista alle ore 19:00.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Villaggio della Mozzarella;

Dove: piazza Notarpaoli, Alvignano, provincia di Caserta;

Quando: sabato 4 e domenica 5 maggio 2024 dalle ore 19:00.