Dal 19 al 21 aprile 2024 arriva a Mugnano di Napoli ArtigianGusto, la fiera dedicata all’artigianato, allo street food e al cibo di qualità, che si terrà nella Villa Comunale San Lorenzo. L’ingresso è gratis.

A Mugnano ArtigianGusto, la fiera del cibo e dell’artigianato

Si susseguiranno 3 giorni di shopping e degustazioni, in un’atmosfera di gioia e divertimento. La Villa Comunale di Mugnano accoglierà i numerosi stand di prodotti realizzati a mano, oggetti di uso quotidiano e soprattutto truck di prelibatezze preparate al momento. Si tratta di un evento organizzato dall’Associazione AMIP con il patrocinio del Comune di Mugnano di Napoli.

Nel corso dell’evento si potranno degustare specialità napoletane e non solo, accompagnate da fiumi di birra e vino. In un unico posto si potranno assaggiare piatti provenienti da diverse località italiane e del mondo tra carne e arrosticini, pizze di tutti i gusti e anche cotte alla brace, l’immancabile mozzarella di bufala campana, il caciocavallo impiccato, panini, primi, cocktails, sfogliatelle e altri gustosi dolci.

Non mancheranno musica live e animazione per i più piccoli che potranno divertirsi incontrando le loro mascotte preferite. Sabato 20 aprile, durante la penultima serata di ArtigianGusto, si terrà l’evento nazionale Mister & Miss Italia Baby: le iscrizioni sono gratuite e consentite solo per candidati che rientrano nella fascia di età che va dai 3 ai 15 anni. Spazio anche al Gran Concerto Bandistico dell’orchestra di Fiati città di Sperone (Avellino) in programma per il 19 aprile.

RIEPILOGO INFO

Cosa: ArtigianGusto, fiera dell’artigianato e del cibo;

Quando: dal 19 al 21 aprile 2024;

Dove: Villa Comunale San Lorenzo di Mugnano di Napoli.