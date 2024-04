Festa delle Fragole tra cibo, dolci e show: c’è anche il mercato per comprare le più buone

Dal 10 al 12 maggio 2024 a Parete, in provincia di Caserta, torna la Festa della Fragola, uno degli eventi più attesi dedicato alla promozione delle gustose fragole paretane, tra piatti e dolci preparati con il frutto più amato dell’estate. Si tratta di un evento organizzato dall’associazione La Tenda con il patrocinio del Comune.

Festa della Fragola a Parete: 3 giorni di stand

Per tre giorni il centro storico di Parete sarà animato da stand enogastronomici, artisti di strada e esibizioni live. Maestri pasticcieri e gelatai useranno le famose fragole locali per realizzare prodotti da gustare durante l’intera durata della festa. Non solo dolci ma anche prelibatezze e specialità innovative in grado di deliziare anche i palati più esigenti.

Sarà messa a disposizione degli ospiti anche un’area drink, con gustose bevande preparate e servite al momento. Non mancherà l’attesissimo mercato dove poter acquistare le fragole di Parete appena raccolte (tra le più buone in assoluto) per poi gustarle direttamente da casa propria.

Il tutto in un’atmosfera di gioia e divertimento tra spettacoli ed esibizioni live. Tra gli artisti già annunciati ci sono gli Atmosfera, giovane gruppo di paese che aprirà la kermesse, oltre ai volti noti di Made in Sud Arteteca e Gigi&Ross che si esibiranno rispettivamente sabato 11 e domenica 12 maggio. L’accesso alla sagra è libero e gratuito per tutti.

“La fragola rappresenta il prodotto di punta del nostro Comune ed è la colonna portante della nostra economia. Inoltre, la fragola è elemento di tutela del territorio, perché proviamo a consumare il meno possibile il suolo, le aree agricole e salvaguardare l’identità contadina del nostro paese” – ha spiegato il sindaco di Parete, Gino Pellegrino, a Il Mattino.

“La fragola è diventata anche un prodotto di marketing territoriale che noi proviamo a promuovere attraverso la festa che quest’anno ospiterà anche i ragazzi del liceo scientifico di Parete, perché è con i giovani che cammina la nostra identità e a loro spetta il compito di portare avanti le tradizioni del territorio” – ha concluso.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Festa della Fragola;

Dove: Parete, Caserta;

Quando: dal 10 al 12 maggio 2024.