Fiera del Vintage, 2 giorni tra stand e meraviglie: c’è il Fashion Village di abiti e scarpe

Sabato 20 e domenica 21 aprile 2024, dalle 10 alle 20, presso il Polo Fieristico A1Expò di Caserta Sud si terrà la Fiera del Vintage, uno degli eventi più attesi dagli amanti del retrò che torna con l’ultimo appuntamento dell’anno, prima della pausa estiva, per poi ritornare il 7 e l’8 settembre.

A Caserta torna la Fiera del Vintage il 20 e 21 aprile 2024

Si susseguiranno due giornate da trascorrere immergendosi nel fascino del collezionismo, dell’antiquariato e di tutto ciò che è vintage. L’area espositiva, completamente al coperto, diventa sempre più ricca e corposa ad ogni edizione. Imperdibile la zona dedicata all’abbigliamento e agli accessori dove poter curiosare tra gli indumenti e gli oggetti di un tempo che ad oggi tornano prepotentemente alla ribalta.

Tra le ulteriori aree tematiche presenti quelle dedicate all’antiquariato, collezionismo, modernariato, retrogames, vinili, libri e fumetti, manga, accessori, artigianato, fotografia, giocattoli, modellini e tanto altro. Non mancheranno musica live e zona food per concedersi gustose pause.

“A nostro favore gioca l’abilità dei nostri espositori che ad ogni edizione sanno rinnovarsi sempre e stare al passo con le stagioni e le mode. Per questa edizione e per le prossime, nell’area Fashion Vintage dedicata all’abbigliamento, abbiamo allestito un corner beverage. Questo per rendere ancora più piacevole la permanenza dei visitatori” – ha annunciato il presidente dell’A1Expò, il dottor Antimo Caturano.

“Non ci resta che aspettare questo fine settimana per chiudere insieme a tutti gli operatori, espositori e visitatori questa prima parte di un 2024 d’altri tempi. Fiera del Vintage è l’esempio pratico che la gente è ancora attratta dalla genuinità e dalla semplicità delle cose. In un mondo dove la tecnologia compie progressi quotidianamente, c’è bisogno di fermarsi, guardare indietro, riflettere e magari provare nostalgia dei tempi passati” – ha dichiarato Dario Bocchetti, responsabile Ufficio Comunicazione A1Expò.

“Se poi aggiungiamo che al netto di un evento così apprezzato facciamo anche della sostenibilità uno dei valori dell’A1Expò, il connubio ci inorgoglisce e ci rende felici ancora di più. Abbiamo una struttura che ci permette di lavorare bene, soprattutto grazie alla dedizione al lavoro del nostro presidente, sempre attento ai dettagli e con una voglia mai doma di migliorare. Un vero esempio per tutti noi”.