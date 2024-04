Dal 13 al 15 maggio a Meta di Sorrento arriva Pizza D’aMare, uno degli eventi dedicato alla prelibatezza partenopea che darà il via a tre giornate di festa proponendo ricchi menù da gustare godendo di una vista mare mozzafiato.

Festa della pizza a Meta di Sorrento: menù e fuochi a mare

L’evento più atteso dalla Penisola Sorrentina, giunto alla sua terza edizione, offre a cittadini e visitatori la possibilità di assaporare le migliori pizze e di godersi spettacoli di artisti di strada e musica dal vivo oltre a prendere parte ad appositi laboratori per imparare l’arte della pizza, adatti sia ai grandi che ai più piccini (prenotabili sul sito della Pro Loco Terra delle Sirene).

Anche quest’anno saranno disponibili diverse soluzioni di menù compresa l’opzione Gluten Free. Special guest culinaria di quest’anno è il famosissimo Panuozzo di Gragnano, proposto dalla Pizzeria da Iolanda di Gragnano. Il ticket per l’evento include 3 tagliandi per la pizza Margherita, un ticket trancio “Panuozzo”, 2 ticket “Gusto speciale”, bibita, dolce e caffè. Il costo di un menù completo con pizze, dolci e bibite dovrebbe aggirarsi sempre sui 15 euro come le passate edizioni.

Non mancherà l’intrattenimento e un suggestivo spettacolo pirotecnico offerto dall’associazione balneari matesi che illumineranno il cielo e il mare di Meta, regalando emozioni uniche a tutti i presenti. Per i partecipanti saranno messe a disposizione navette disponibili dai parcheggi.

Di seguito l’elenco delle pizzerie presenti: Covent Garden Pub, Pizzeria da Ninuccio, Pizzeria Tico Tico, Da Iolanda 1989, Lieve Pizzeria, Pizza Express, Pizzeria 49, Dal Ceppone Pizzeria, Vasame Pizzeria, Ristorante Frate Cosimo, Pizzeria Mezzaluna, Artigiani Scotto, Pizza a Metro, Pizzeria da Giovanni ‘o Faticone.