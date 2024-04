Meraviglia a Palazzo Reale, aperture speciali e ingresso gratis per tutti: il programma

In occasione dei ponti primaverili, il Palazzo Reale di Napoli lancia una serie di aperture straordinarie, e una ad ingresso gratis, implementando l’offerta culturale in vista della grande affluenza turistica in città.

Palazzo Reale di Napoli: aperture straordinarie e ingresso gratis

Si parte sabato 20 aprile con l’iniziativa Il sabato dei depositi, apertura straordinaria del terzo sabato del mese, che consente la visita guidata al Deposito Foriera in cui sono conservati gli arredi e le opere d’arte del Palazzo. Per partecipare è necessario prenotarsi scegliendo tra due turni disponibili, alle 10 e alle 11,30 riservati a gruppi di 25 persone al costo supplementare di 3 euro.

Mercoledì 24 aprile, il Palazzo aprirà eccezionalmente nel suo giorno di chiusura settimanale dalle 9 alle 19 (con ultimo accesso alle ore 18) ai consueti costi d’ingresso. Nella stessa giornata, dalle ore 13:00, sarà riaperta al pubblico la Prima Anticamera in cui è possibile ammirare i nuovi restauri degli arredi e degli apparati decorativi.

Il complesso intervento che si è svolto negli ultimi nove mesi presenta la sala in un assetto il più vicino possibile a quello documentato dalle foto storiche anteriori ai danni della Seconda guerra mondiale. Nella giornata del 24 saranno, invece, sospese le visite al Giardino Pensile e la Galleria del Tempo resterà chiusa al pubblico.

Giovedì 25 aprile, in occasione della Festa della Liberazione, sulla scia dell’iniziativa proposta dal Ministero della Cultura, il sito resterà aperto garantendo l’accesso gratuito dalle 9 alle 20, con ultimo ingresso alle 19. I visitatori potranno visitare liberamente anche la mostra temporanea Tolkien. Uomo, Professore, Autore, esposta nelle Sale Belvedere del Palazzo. Per visitare il Museo Caruso, invece, sarà necessaria la prenotazione in biglietteria oppure sulla piattaforma Coop Culture.

Anche il primo maggio il Palazzo sarà aperto al pubblico, per celebrare la Festa dei lavoratori, dalle 9 alle 20 (con ultimo ingresso alle ore 19) ai consueti costi di ingresso. Aderendo all’iniziativa promossa dal Comune di Napoli del Maggio dei Monumenti 2020, il museo lancerà una serie di visite guidate gratuite a cura delle restauratrici che illustreranno ai visitatori i recenti lavori di risanamento che hanno interessato la Fontana della Fortuna del Cortile d’Onore e la Fontana Ovale del Cortile delle Carrozze.

Le visite guidate, della durata di circa 45 minuti, sono disponibili nelle seguenti fasce, mattutine e pomeridiane: 10, 11, 12, 15, 16. Saranno guidate dalle restauratrici della Tecnicon Srl che hanno effettuato gli interventi sulle due fontane. Non serve alcuna prenotazione per partecipare.

Sarà, invece, necessaria la prenotazione per far visita al Giardino Pensile. Il Museo Caruso sarà accessibile dalle 9 alle 14 (ultimo ingresso alle 13) e la Galleria del Tempo sarà regolarmente aperta dalle 14:30 alle 19 (ultimo ingresso alle 18).