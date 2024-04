Si terrà venerdì 10 maggio 2024 alle ore 21:00 l’evento Malatia, grazie Napoli, il concerto che Ciccio Merolla regalerà al pubblico partenopeo in piazza del Gesù dando vita ad un evento sorprendente e completamente gratis per tutti.

Ciccio Merolla, concerto gratis in piazza del Gesù a Napoli

Una grande festa di comunità per Napoli, dedicato alla città stessa, una vera e propria “malatia” come il tormentone dell’artista che ha deciso di donare un concerto a tutti i concittadini e visitatori che affollano la silhouette del Vesuvio. L’appuntamento è per venerdì 10 maggio quando il percussionista 55enne, particolarmente amato dal suo popolo, si esibirà nel bel mezzo di piazza del Gesù regalando uno show divertente ed emozionante.

Con Malatia, grazie Napoli tutti potranno ballare i suoi successi (e non solo) a ridosso del Monastero di Santa Chiara e della chiesa del Gesù Nuovo. Sul palco, Merolla si esibirà accompagnato dalla sua band al completo, pronto a far vibrare la piazza. Immancabile il brano Malatia (certificato Disco d’oro) ma anche ulteriori pezzi e canzoni senza tempo, da Mpasta e ‘O bongo, Femmena boss, Fratammè.

Si evocheranno poi gli esperimenti con i Panoramicse, le collaborazioni con James Senese, Enzo Gragnaniello, Pino Daniele, Nino D’Angelo, Lucariello, Terroni Uniti e Gennaro Cosmo Parlato, nonché le partecipazioni a film diretti da Carlo Luglio e dai Manetti Bros e i videoclip con Toni D’Angelo.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Concerto di Ciccio Merolla Malatia, grazie Napoli;

Quando: venerdì 10 maggio 2024;

Dove: Piazza del Gesù, Napoli.

L’ingresso è gratis.