A Napoli c’è Saporitissimo, il regno dei sapori del Sud: 12 giorni di cibo a ingresso gratis

Dal 24 aprile al 5 maggio 2024 in piazza Dante a Napoli torna Saporitissimo, uno degli eventi dedicati ai sapori partenopei e del Centro-Sud, tra cibo e specialità provenienti da ogni parte d’Italia, giunto alla sua seconda edizione. Un vero e proprio regno del gusto che accoglierà cittadini e turisti a ingresso gratis. L’evento è organizzato da D2 eventi con il patrocinio dell’assessorato al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli, guidato da Teresa Armato, e dalla Municipalità 2 presieduta da Roberto Marino.

Napoli, torna Saporitissimo a piazza Dante: cibo e stand

Per ben 12 giorni sarà possibile perdersi tra i profumi e i sapori dei prodotti tipici dell’enogastronomia del nostro paese. Piazza Dante sarà invasa da stand di prelibatezze ed artigianato ma non mancheranno appuntamenti culturali tra libri, incontri, laboratori, momenti di spettacolo ed intrattenimento, show cooking e tante iniziative.

Presenti espositori provenienti da tutte le Regioni, dalla Liguria alla Sicilia passando per l’Umbria, la Calabria, il Lazio, la Puglia e ovviamente tutte le province della Campania. Sfogliatelle, cannoli, miele, arancini, salumi, taralli, tielle, nduja e cuzzetielli sono solo alcune delle specialità gastronomiche presenti da accompagnare con vini, birre artigianali, liquori e distillati.

Nel corso della kermesse sarà possibile far visita al corner Naturischia, ricco di prodotti tipici dell’isola di Ischia. I più piccoli potranno prendere parte ai laboratori creativi Ludolab del Ludobus Artingioco, in programma dal 25 al 28 aprile dalle 10.30 alle 13.30. Il 4 e 5 maggio, grazie alla collaborazione con Acsi, Saporitissimo darà spazio a balli, risvegli muscolari, danze aeree, cerchio e pole dance.

Saporitissimo a Napoli: programma degli eventi

Una novità dell’edizione 2024 è l’Agorà delle Eccellenze che ospiterà un fitto programma di eventi alle 17:00 e alle 18:30. Si parte il 24 aprile con Florio, l’arte del casaro, a cura di Nicola Florio, seguito da L’arte bianca di Nicola Guariglia. Il 25 aprile sarà la volta de I segreti del nostro poke con Giuseppe Sibillo di Natu Pokè. Il 26 si terrà un laboratorio all’olio extra vergine di oliva a cura di Marco Mondrone e uno su La biodiversità in un sorso di birra con Vito Pagnotta del birrificio Serrocroce.

Il 28 aprile spazio all’incontro con l’Antica Distilleria Pascale, a cura di Franco Pascale, seguito da un appuntamento con Nicola Florio del caseificio Florì di Agerola. Il 29 aprile ci saranno il laboratorio del caseificio Luise di Castelvolturno, l’incontro sul pomodorino del piennolo con l’azienda Valente dei fratelli Ascione e quello sul progetto di birrificio multisensoriale di KBirr.

Il 30 aprile primo appuntamento con Terre Pompeiane e il loro babà da bere a cura di Enzo Avitabile per proseguire con I taralli artigianali, lavorazione e storie del pastificio Fior di Borgo. Il primo maggio ci sarà un incontro dedicato alla Genovese con Katia e Gianni, founder di Eccellenze Nolane, e Luigi Vivese, autore del libro La genovese. Seguirà un momento con il maestro panificatore Nicola Guariglia. Il 2 maggio Eleit.it, Italian Taste and Design proporrà l’evento Nuovi rituali per la tavola raccontano eccellenze del territorio, a cura di Titti Gallucci. Seguirà Verso del Vino Verso Divino di Marianna Ferri e Ottavio Costa.