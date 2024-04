Atmosfere magiche con “Pietrarsa d’amare”: viaggio nel tempo tra le locomotive e i reali dei Borbone

Pietrarsa d’amare al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. Domenica 28 aprile tornano le atmosfere magiche in quella che fu la prima fabbrica di locomotive della penisola italiana, che oggi è uno dei più straordinari luoghi della cultura d’Europa anche grazie ai tantissimi eventi che ospita.

“Pietrarsa d’amare” è il titolo della performance teatrale, un viaggio attraverso il tempo e la storia che donerà ai visitatori l’emozione di immergersi nell’incantevole mondo del teatro itinerante. I partecipanti incontreranno i personaggi che hanno plasmato il destino della storia ferroviaria. Ci saranno l’inventore della locomotiva, George Stephenson, l’ingegnere Armand Bayard de la Vingtrie ed ovviamente i reali della famiglia dei Borbone. A Ferdinando II si deve infatti, nel 1840, l’istituzione del Reale Opificio Borbonico di Pietrarsa, sito sul litorale tra Napoli e Portici.

Come partecipare

Le performance teatrali si terranno in due orari: alle 20:00 e alle 21:30. Il costo del biglietto è di € 15,00 a persona e per prendere prendere parte all’iniziativa è necessaria la prenotazione. Per maggiori informazioni e per prenotare è sufficiente chiamare il numero 379 237 7322 oppure inviare una email all’indirizzo info@mens-lab.it.

