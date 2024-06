Sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 il cantautore Ultimo terrà due straordinari concerti allo stadio Diego Armando Maradona. Attraverso il sito di Ticketone sono ancora disponibili biglietti per la seconda data: i prezzi vanno da 46 euro per la Curva superiore non numerata a 75 euro per la Tribuna Posillipo numerata. I tagliandi per il prato costano invece 53 euro.

Per quanto riguarda l’evento di sabato, invece, è possibile acquistare i biglietti attraverso il servizio “da fan a fan“, disponibile sempre sul portale Ticketone.

Concerti di Ultimo allo stadio Maradona: biglietti, corse extra della metro e limitazioni traffico

La Linea 2 della metropolitana di Napoli sarà aperta fino all’1,30 di notte sabato 8 e domenica 9 giugno 2024. Le corse extra sono state garantite da Trenitalia per consentire a coloro che si recheranno allo stadio Diego Armando Maradona per il concerto di Ultimo, di rientrare a casa al termine dell’evento.

L’azienda di trasporti ha fatto sapere che per motivi di sicurezza e ordine pubblico la fermata di Piazza Leopardi sarà chiusa dalle 22.30.

Inoltre il Comune di Napoli ha disposto il divieto temporaneo di circolazione in alcune strade della Municipalità 10 per il concerto di Ultimo:

Dalle ore 7:00 di sabato 8 giugno 2024 fino a cessate esigenze, e dalle ore 7:00 di domenica 9 giugno 2024 fino a cessate esigenze

È istituito, dalle ore 7:00 di sabato 8 giugno 2024 fino a cessate esigenze, e dalle ore 7:00 di domenica 9 giugno 2024 fino a cessate esigenze, ai fini dello svolgimento del concerto di Ultimo presso lo Stadio Maradona, il divieto di sosta con rimozione coatta e la conseguente revoca dei parcheggi riservati e delle aree di sosta a pagamento senza custodia (c.d. strisce blu) su tutta la carreggiata ambo i sensi di marcia lungo le strade come di seguito indicate:

• via G.B. Marino, lungo il tratto compreso tra piazzale Tecchio e via Leopardi;

• via Galeota, dall’intersezione con via Marino all’intersezione con via Tansillo;

• via Jacopo de Gennaro dall’intersezione con via Marino all’intersezione con piazzale D’Annunzio;

• via Tansillo, dall’intersezione con via Galeota all’intersezione con via Jacopo de Gennaro;

• viale Marconi;

• piazzale D’Annunzio;

• largo Barsanti e Matteucci.