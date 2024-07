Stasera in TV il grande concerto dell’estate, c’è anche Gigi D’Alessio: tutti i cantanti

Questa sera, 12 luglio, su Rai 1 andrà in onda il terzo appuntamento di Tim Summer Hits, il grande concerto in piazza del Popolo, a Roma, che tra i diversi cantanti in scaletta accoglierà sul palco anche Gigi D’Alessio.

Tim Summer Hits, il concerto su Rai 1: i cantanti

La grande musica torna protagonista dell’estate con lo show condotto da Andrea Delogu e Carlo Conti, direttamente dalla celebre piazza romana. Ad alternarsi sul palco saranno diversi artisti della scena musicale nazionale che intoneranno i loro più grandi successi.

Grande attesa questa sera anche per il popolo partenopeo per la presenza di Gigi D’Alessio, il grande cantautore napoletano reduce dal successo della kermesse di spettacoli in piazza del Plebiscito e in attesa di tornare a cantare allo stadio Diego Armando Maradona, con il live previsto per il 2 giugno 2025.

L’artista soltanto pochi giorni fa ha celebrato un altro grande traguardo: è diventato papà per la sesta volta con la nascita della piccola Ginevra, annunciata sui social, nata dalla relazione con Denise Esposito, già mamma del figlio Francesco nato nel 2022.

Tra i cantanti campani che animeranno la platea di piazza del Popolo anche BigMama e Clara. Di seguito (in ordine alfabetico e non di uscita) i cantanti che si esibiranno questa sera al Tim Summer Hits: