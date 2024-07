Gigi D’Alessio è diventato papà per la sesta volta: è nata la piccola Ginevra

Dopo il sold out degli spettacoli in piazza del Plebiscito, Gigi D’Alessio festeggia un altro indelebile traguardo: ieri è nata la piccola Ginevra che lo ha reso papà per la sesta volta.

Gigi D’Alessio papà per la sesta volta: è nata la figlia

Il dolce annuncio è stato diffuso ieri dal cantante con un post sui social, inondato di auguri e messaggi di affetto da parte dei fan e dei suoi colleghi. Si tratta della seconda figlia nata dalla relazione con l’attuale compagna, Denise Esposito, già mamma di Francesco nato nel 2022.

Un fiocco rosa che torna in casa D’Alessio dopo ben 32 anni, precisamente dalla nascita dell’unica altra figlia femmina del cantante, Ilaria. Soltanto pochi mesi fa, in occasione della sua partecipazione al programma Viva Rai 2, in vista del Festival di Sanremo, Gigi aveva svelato pubblicamente la nuova gravidanza: “Il tempo ci sta, dove trovo la forza casomai. Però va bene i figli sono una grazia di Dio. Ho sei figli, il più grande ha 37 anni, io ne ho 56”.

D’Alessio, infatti, ha 6 figli: Claudio (1987), Ilaria (1992), Luca (2003, che ha intrapreso la carriera musicale con il nome di LDA) nati dal matrimonio con Carmela Barbato; Andrea (2010) figlio di Anna Tatangelo; Francesco (2022) e Denise (2024) avuti da Denise Esposito.

Negli ultimi giorni l’artista, reduce dal successo dello show in piazza del Plebiscito, replicato 8 volte e trasmesso su Rai 1, ha comunicato la data del suo nuovo show: il 2 giugno 2025 si esibirà in una location d’eccezione, lo stadio Maradona, dopo ben 9 anni dall’ultima volta. La prevendita dei biglietti è già partita.