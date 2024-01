Gigi D’Alessio conferma, sarà padre per la sesta volta: “I figli sono una grazia di Dio”

Sorpresa questa mattina per gli automobilisti in transito nel centro di Roma che, fermi al semaforo, hanno potuto assistere ad un mini-concerto di Gigi D’Alessio: il celebre cantante napoletano, intervenuto alla trasmissione Viva Rai 2, ha, infatti, accettato la sfida lanciata da Fiorello e nel corso del programma ha confermato anche la gravidanza della sua compagna Denise Esposito, in attesa del secondo figlio e sesto per l’artista.

Gigi D’Alessio a Viva Rai 2: sesto figlio in arrivo

“Mi raccomando non farmi cantare col verde” – ha detto D’Alessio in collegamento con Fiorello, dopo essersi precipitato sulle strisce pedonali con il suo pianoforte per esibirsi davanti alle auto ferme al semaforo. Ha poi iniziato a cantare la canzone Non dirgli mai, tra le risate dei suoi colleghi e lo stupore dei passanti che, sia in auto che a piedi, hanno assistito divertiti a questa insolita performance.

“Prima mi è andata bene, adesso può darsi che qualcuno mi prende in pieno” – ha continuato il cantante, pronto per dare voce al secondo brano. Sulle note di Non mollare mai, infatti, si è ripetuta l’allegra scenetta, terminata con l’ultima canzone, Un nuovo bacio.

Fiorello lo ha, poi, accolto in studio mostrandogli il titolo di un articolo “Ecco perché non si fanno più figli”. “Perché li faccio tutti io” – ha risposto D’Alessio lasciando trapelare l’arrivo di un nuovo bebè, poi confermato dallo stesso Fiorello che si è congratulato con lui.

“Incredibile, i figli di D’Alessio hanno sovvertito tutti i gradi di parentela che esistono al mondo. Pensate che il bimbo o la bimba che nascerà è già zia di una ragazza di 17 anni, già nasce zia. Ma come fai? Ma dove trovi il tempo?” – ha ironizzato ancora Fiorello.

“Il tempo ci sta, dove trovo la forza casomai. Però va bene i figli sono una grazia di Dio. Ho sei figli, il più grande ha 37 anni, io ne ho 56” – ha concluso il cantante.