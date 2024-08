Torna la storica festa dei Gigli di Barra, quartiere della Napoli Est, ufficialmente riconosciuta come parte del Patrimonio Immateriale Culturale Campano, che si svolgerà dal 31 agosto al 30 settembre con un programma ricco di concerti ed iniziative per grandi e piccini. L’evento si concluderà con l’attesa ballata dei gigli, maestose torri trasportate in spalla dai cullatori in strada, seguendo un percorso ben preciso.

Festa dei Gigli di Barra 2024: programma e concerti

La festa dei Gigli di Barra è un evento di grande importanza culturale e religiosa che si tiene ogni anno a settembre nella zona orientale di Napoli. Dallo scorso anno la festa è realizzata dal Comune che ha favorito la costituzione di un’apposita Fondazione al fine di tutelare una delle feste considerate tra le più antiche della tradizione campana.

Momento clou dell’evento è la Ballata dei Gigli che si svolgerà domenica 29 settembre, dalle 10 di mattina fino alle 5 del giorno successivo. Ogni giglio, affidato alla rispettiva paranza, sfilerà per le vie di Barra, sostenuto dalle squadre di uomini sistemati sotto varretielli e varre, guidati dai capiparanza.

La sera del sabato che precede l’evento principale avrà luogo, invece, la cosiddetta “cacciata” che consiste nella sfilata, con musica e bandiere, delle associazioni partecipanti alla festa. Per tutto il mese, tuttavia, si susseguiranno attività, iniziative, spettacoli e concerti con artisti partenopei.

Festa Gigli Barra 2024: il programma completo

SABATO 31 AGOSTO

Settembre Barrese con concerto di Massimo Masiello e Lalla Esposito – Piazza De Franchis dalle 20 a mezzanotte;

Serenata per Barra per le vie del quartiere dalle 18:30.

LUNEDÌ 2 SETTEMBRE

Associazione Il Classico del Venerdì, Prove Musicali – Villa Salvetti dalle 20 a mezzanotte.

MARTEDÌ 3 SETTEMBRE

Associazione Cariello in Festa, Prove Musicali – Via Suor Maria della Passione dalle 20 a mezzanotte.

MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE

Associazione Core ‘Nfesta, Prove Musicali – Villa Salvetti dalle 20 a mezzanotte.

GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE

Associazione Figurelle Marghieri, Prove Musicali – Via Valletta dalle 20 a mezzanotte;

Associazione Passione Infinita, Prove Musicali con presentazione delle canzoni – Villa Salvetti dalle 20 a mezzanotte;

Associazione New Project, Prove Musicali – Piazza Crocelle dalle 20 a mezzanotte.

VENERDÌ 6 SETTEMBRE

Associazione La Grande Bellezza, Prove Musicali – Piazza Bisignano dalle 20 a mezzanotte;

Associazione Nuovo Bisignano Show, Prove Musicali – Villa Salvetti dalle 20 a mezzanotte.

SABATO 7 SETTEMBRE

Associazione La Formidabile, Prove Musicali – Villa Salvetti dalle 20 a mezzanotte;

Mostra dei Gigli in Miniatura – Chiesa dell’Annunziata, Corso Sirena, dal 7 al 22 settembre.

DOMENICA 8 SETTEMBRE

Associazione Figurelle Marghieri, Gonfiabili – Via Valletta dalle 18 a mezzanotte.

MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE

Associazione Passione Infinita, Prove Musicali – corso IV Novembre dalle 20 a mezzanotte.

GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE

Associazione Core ‘Nfesta, Prove Musicali – Via Mercalli dalle 20 a mezzanotte.

VENERDÌ 13 SETTEMBRE

Associazione Figurelle Marghieri, Prove Musicali – Villa Salvetti dalle 20 a mezzanotte;

Associazione Nuovo Bisignano Show, Prove Musicali – quinta traversa Villa Bisignano dalle 20 a mezzanotte;

Associazione Cariello in Festa, Prove Musicali – via Ciccarelli dalle 20 a mezzanotte;

Associazione Core ‘Nfesta, Serata Musicale Royal Music – via Guidone dalle 20 a mezzanotte.

SABATO 14 SETTEMBRE

Associazione Il Classico del Venerdì, Alzata Borda – Via Martucci/Corso Sirena dalle 18;

Associazione Core ‘Nfesta, Alzata Borda – Casa comunale piazza de Franchis dalle 18.

DOMENICA 15 SETTEMBRE

Associazione New Project, Alzata Borda – Via Minichino dalle 18.

LUNEDÌ 16 SETTEMBRE

Associazione Nuovo Bisignano Show, Alzata Borda – Casa comunale piazza de Franchis dalle 18;

Associazione New Project, Costruzione Giglio – Via Minichino.

MARTEDÌ 17 SETTEMBRE

Associazione Nuovo Bisignano Show, Costruzione Giglio;

Associazione Core ‘Nfesta, Costruzione Giglio – Piazza de Franchis;

Associazione Cariello in Festa, Alzata Borda – Via Suor Maria della Passione dalle 18;

Associazione Il Classico del Venerdì, Prove Musicali – Distributore Energas via Protopisani dalle 20 a mezzanotte;;

Associazione La Grande Bellezza, Prove Musicali – Piazza Bisignano dalle 20 a mezzanotte;

Associazione Passione Infinita, Costruzione Giglio 4 Facce – Piazza de Franchis;

Associazione New Project, Prove Musicali – Piazza Crocelle.

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE

Associazione Il Classico del Venerdì, Costruzione Giglio – Corso Sirena; Alzata Borda – Piazza De Franchis dalle 18;

Associazione Nuovo Bisignano Show, Costruzione Giglio;

Associazione Core ‘Nfesta, Serata Musicale – Piazza de Franchis;

Associazione La Grande Bellezza, Alzata Borda – Via Martucci dalle 18;

Associazione La Formidabile, Alzata Borda – Piazza Velotti dalle 18.

GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE

Associazione Figurelle Marghieri, Costruzione Giglio – Piazza de Franchis; Prova Musicale – Piazza Spinelli dalle 20 a mezzanotte;

Associazione Mercalli, Serata divertimento per bambini – Via Mercalli dalle 18 a mezzanotte.

VENERDÌ 20 SETTEMBRE

Associazione Il Classico del Venerdì, Giglio Spogliato – Via Martucci/Corso Sirena dalle 20 a mezzanotte;

Associazione La Formidabile, Giglio Spogliato – Piazza Velotti dalle 20 a mezzanotte;

Associazione Passione Infinita, Giglio Spogliato – da piazza De Franchis a Corso IV Novembre dalle 20 a mezzanotte.

SABATO E DOMENICA 21 E 22 SETTEMBRE

Ancora Gigli Spogliati.

LUNEDÌ 23 SETTEMBRE

Associazione Il Classico del Venerdì, Serata Rionale – Corso Sirena dalle 20 a mezzanotte;

Associazione Nuovo Bisignano Show, Anthony in concerto – Piazza Spinelli dalle 20 a mezzanotte;

Associazione La Formidabile, Esposizione rivestimento e mostra fotografica Gigi Valentino – Piazza Velotti dalle 21;

Associazione Core ‘Nfesta, Gonfiabili per bambini – Via Mercalli dalle 18 a mezzanotte;

Associazione La Grande Bellezza, Serata Musicale – Piazza Bisignano dalle 20 a mezzanotte;

Associazione Mercalli, Serata canora con Giusy Attanasio, Susy Graziano, Albertuccio e Cocò – Via Mercalli dalle 20 a mezzanotte.

MARTEDÌ 24 SETTEMBRE

Associazione Nuovo Bisignano Show, Gianni Fiorellino in concerto – piazza Spinelli dalle 20 a mezzanotte;

Associazione New Project, Gonfiabili per bambini – Piazza Crocelle dalle 18 a mezzanotte;

Associazione La Formidabile, Serata Spritz – Da via Stigliola a Piazza Velotti dalle 20 a mezzanotte;

Associazione La Grande Bellezza, Gonfiabili per bambini – Piazza Bisignano;

Associazione Il Classico del Venerdì, Serata Cabaret con The Mast – Corso Sirena dalle 20 a mezzanotte;

Associazione Core ‘Nfesta, Serata Musicale New Generation – Via Mercalli dalle 20 a mezzanotte

Ludobus ArtinGioco, giochi di società per ragazzi e bambini – Parrocchia Sant’Anna dalle 16 alle 18.

MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE

Associazione Nuovo Bisignano Show, Serata Canora – Piazza Spinelli dalle 20 a mezzanotte;

Associazione Il Classico del Venerdì, Gonfiabili – Corso Sirena dalle 18 a mezzanotte;

Associazione La Formidabile, ‘O giglio d”e criature – Partenza da piazza Velotti alle 17;

Palco Barra Maggiore, Serata Canora con Alessio – Via Martucci dalle 20 a mezzanotte;

Associazione Core ‘Nfesta, Serata Folkloristica “Sesso e Samba” – Via Mercalli dalle 20 a mezzanotte;

Associazione Mercalli, Natale Galletta in concerto – Via Mercalli dalle 20 a mezzanotte.

GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE

Processione di Sant’Antonio e benedizione dei gigli nei rioni di appartenenza – Dalle 18;

Associazione Figurelle Marghieri, Serata Rionale – Via Valletta dalle 20 a mezzanotte;

Associazione Nuovo Bisignano Show, Serata bambini e canora con Very e Sasy – Piazza Spinelli dalle 20 a mezzanotte;

Associazione New Project, Serata Canora – Piazza Crocelle dalle 20 a mezzanotte;

Associazione La Formidabile, Serata Rionale -Piazza Velotti dalle 20 a mezzanotte;

Associazione Core ‘Nfesta, Cena Rionale – Via Mercalli;

Associazione Cariello in Festa, Serata Musicale con Giusy Attanasio e Sciosciammocca – Via Suor Maria della Passione dalle 20 a mezzanotte;

Associazione La Grande Bellezza, Cena Rionale – Via Martucci;

Associazione Il Classico del Venerdì, Serata canora con Tommy Riccio, Taurino e Barone;

Associazione Mercalli, Serata canora con Emiliana Cantone e vari artisti amatoriali – Via Mercalli dalle 20 a mezzanotte.

VENERDÌ 27 SETTEMBRE

Associazione Figurelle Marghieri, Cena Rionale – Corso Bruno Buozzi;

Associazione Nuovo Bisignano Show, Cena Rionale – Piazza Spinelli;

Associazione New Project, Cena Rionale – Piazza Crocelle;

Associazione La Formidabile, Serata Musicale – Piazza Velotti;

Associazione Cariello in Festa, Cena Rionale – Piazza Parrocchia;

Associazione La Grande Bellezza, Concerto Ciro Rigione – Via Martucci dalle 20 a mezzanotte;

Associazione Il Classico, Cena Rionale – Corso Sirena;

Associazione Core ‘Nfesta, Serata Musicale e gastronomia messicana – Via Mercalli dalle 20 a mezzanotte.

SABATO 28 SETTEMBRE

Sfilata delle Fanfare per le strade del quartiere;

Esibizioni Fanfare delle Associazioni;

Premiazioni Divisioni Musicali.

DOMENICA 29 SETTEMBRE

Ballata dei Gigli corso Bruno Buozzi, via Luigi Martucci, corso Sirena, via Serino – Mattina ore 10-14, sera ore 18-5 del giorno dopo.