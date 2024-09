Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa celebra i 35 anni di apertura lanciando, in occasione della ricorrenza, due giornate di Open Day in programma sabato 14 e domenica 15 settembre per consentire a tutti di festeggiare l’evento.

Per l’occasione, è prevista una tariffa d’ingresso speciale al costo simbolico di 1 euro. Il sito museale aprirà i cancelli in orario compreso tra le 9:00 e le 17:00, con ultimo ingresso alle ore 16:00, dando la possibilità ai visitatori di ammirare un luogo unico al mondo, con la sua ricca collezione e suoi ampi padiglioni storici.

Tutti avranno la possibilità di perdersi tra carrozze e locomotive d’epoca, antichi macchinari e altri reperti esposti, che raccontano l’evoluzione tecnologica che ha contribuito all’unità d’Italia, allo sviluppo economico-sociale e alla crescita del Paese.

Nel Museo è possibile vivere un’esperienza imperdibile alla scoperta dei rotabili storici, passeggiando tra i viali esterni e i giardini botanici, e trovando ristoro con prodotti tipici del territorio nel Caffè Bayard o alle Terrazze Pietrarsa.

L’evento rientra tra le iniziative della Fondazione FS Italiane al fine di promuovere la cultura attraverso le bellezze storiche e paesaggistiche che è possibile ammirare nel Museo di Pietrarsa. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 081 472003 o inviare una mail a museopietrarsa@fondazionefs.it.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Open Day al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa;

Quando: sabato 14 e domenica 15 settembre 2024;

Dove: Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, via Pietrarsa, Napoli – Portici;

Per informazioni: telefono 081472003; email museopietrarsa@fondazionefs.it.