A Napoli apre il fantastico Villaggio delle Zucche: immerso nella natura tra giochi e cibo

Dal 4 ottobre al 3 novembre 2024 la Mostra d’Oltremare di Napoli si trasformerà in un villaggio delle zucche dando il via a Giochi di Zucca, il fantastico mondo dedicato all’ortaggio autunnale per eccellenza, pronto ad accogliere grandi e piccini per una indimenticabile esperienza di gusto e divertimento.

Il Villaggio delle Zucche alla Mostra d’Oltremare di Napoli

L’evento, giunto alla sua IV edizione, quest’anno si svolgerà presso la Pineta 17 della Mostra d’Oltremare di Napoli. I bambini potranno prendere il proprio carrellino per dirigersi verso il campo dove sceglieranno la propria zucca per poi fermarsi presso il laboratorio prescelto.

A disposizione dei piccoli ospiti ci sono, infatti, un laboratorio di intaglio dove poter ritagliare la zucca (formando ad esempio gli occhi e la bocca) e un laboratorio di pittura dove poter decorare l’ortaggio e dare spazio alla propria creatività. Una volta completata, la zucca potrà essere portata liberamente a casa come ricordo dell’esperienza.

Non mancheranno altri tipi di laboratori didattici ma anche momenti di animazione e gioco per tutte le età. I visitatori potranno anche prendere parte alle degustazioni a base di zucca (e non solo) organizzate sul posto.

Il villaggio resterà aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20. Il sabato, la domenica e nei giorni festivi l’orario di apertura è fissato alle 10 e quello di chiusura alle 21 (con orario continuato). I biglietti sono disponibili sia al botteghino della Mostra che online.

Per acquistare il ticket online, e saltare così la fila, basta collegarsi alla piattaforma Ciaotickets, scegliere il giorno della visita e completare la transazione. Il costo del ticket intero è di 15 euro, per i bambini dai 2 agli 11 anni il prezzo è di 12 euro e comprende sia la zucca che la partecipazione al laboratorio scelto.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Giochi di Zucca, il villaggio delle zucche;

Quando: dal 4 ottobre al 3 novembre 2024;

Dove: Mostra d’Oltremare, Napoli.