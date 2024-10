A Napoli la Fiera degli Sposi, oltre 150 stand e show di Sal Da Vinci: come entrare gratis

ferDal 25 al 28 ottobre 2024, alla Mostra d’Oltremare di Napoli, torna Tutto Sposi, la fiera internazionale dedicata al matrimonio nonché uno degli eventi più importanti in assoluto nell’ambito del wedding.

Tutto Sposi, a Napoli la fiera internazionale del wedding

Anche per l’edizione 2024, a Tutto Sposi prenderanno parte i migliori professionisti del settore proponendo pacchetti e offerte per il grande giorno delle coppie. Saranno oltre 150 gli espositori presenti, pronti a rendere perfetto il grande giorno a partire dalla location passando per la fotografia, gli abiti, animazione e intrattenimento, bomboniere, fuochi d’artificio, viaggi.

Non mancheranno stand di autonoleggio, make up e hair style, flowers design e tanto altro. In fiera sarà possibile non solo visionare le proposte dei fornitori per il giorno del matrimonio ma anche trovare soluzioni ideali per arredare la propria casa.

I futuri sposi avranno modo di visionare prodotti, confrontarsi con gli esperti di settore, richiedere preventivi e stipulare contratti, entrando nel vivo dei preparativi. Passeggiando tra uno stand e l’altro assisteranno anche a performance d’eccezione e allestimenti da sogno da poter replicare per le proprie nozze.

In più le coppie potranno approfittare della Privilege Card per entrare gratuitamente in fiera per tutti e quattro i giorni dell’evento. Per richiederla basterà collegarsi al sito ufficiale di Tutto Sposi, compilare il form online e scegliere un punto di ritiro. Ospite d’eccezione, il 27 ottobre ad allietare la passeggiata in fiera sarà l’esibizione del cantante partenopeo Sal Da Vinci.

La Fiera è aperta tutti i giorni, dal 25 al 28 ottobre, dalle 10.30 alle 21:30. Per chi non è riuscito ad ottenere la Privilege Card, l’ingresso ha un costo di 10 euro a persona. Chi arriva in auto può parcheggiare nei seguenti parcheggi: Euroimpresa a Piazzale Tecchio, Quick in viale Marconi, Quick in via Terracina e Quick in via Kennedy.