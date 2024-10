Festa del Cioccolato tra torroni, dolci e creme. Tre giorni a ingresso gratis: il programma

Dal 25 al 27 ottobre il tour di Choco Italia in Tour farà tappa in Campania, a Santa Maria di Castellabate (Salerno), dando il via alla grande festa del cioccolato. A pochi giorni dal lancio dell’evento è stato reso noto il programma ufficiale delle iniziative con alcune anticipazioni sulle prelibatezze da degustare ed acquistare sul posto.

Festa del cioccolato a Santa Maria di Castellabate: ingresso gratis

La grande fiera del cioccolato artigianale inonderà di dolci e specialità la centralissima piazza Lucia nel rinomato e caratteristico borgo di Santa Maria di Castellabate, uno dei più belli d’Italia, famoso per i suoi paesaggi mozzafiato e il mare cristallino che lo circonda.

Qui si recheranno i migliori maestri cioccolatieri e pasticcieri, della Campania e non solo, per stupire con le loro creazioni tutti gli amanti del cioccolato. Nel corso dell’evento sarà possibile, infatti, assaggiare tanto buon cioccolato artigianale ma anche i dolci più buoni della tradizione italiana, oltre a torroni artigianali, croccante di Nocciola, cremini, cioccolatini, creme spalmabili e tanto altro.

Non mancheranno mercatini di artigianato, spettacoli ed iniziative pensate per le famiglie. Tra queste la Fabbrica Culturale Europea del Cioccolato con i maestri del cioccolato Perugini che, dalle 10 alle 20, illustreranno tutte le fasi della filiera del cacao, dalle origini alla creazione delle tavolette.

Dalle 15 alle 20, inoltre, prenderà il via l’incontro Nonni e Nipotini, dedicato ai più piccoli e ai loro familiari che potranno vivere un’indimenticabile esperienza nel mondo del cioccolato. Domenica 27 ottobre, dalle 10 alle 22, si susseguiranno anche spettacoli di burattini a cura di Mauro Apicella.

Per tutta la durata della fiera, inoltre, sono previsti spettacoli dal vivo con artisti di strada, musica e intrattenimento per grandi e piccini. La festa del cioccolato è accessibile tutti i giorni, dal 25 al 27 ottobre, dalle 10 a mezzanotte. L’ingresso è libero e gratuito per tutti.