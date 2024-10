Torna la grande Festa del Cioccolato: 3 giorni tra dolci, torroni e cremini a ingresso gratis

Dal 25 al 27 ottobre 2024 torna il Campania il tour di Choco Italia con la grande festa del cioccolato artigianale che si terrà a Santa Maria di Castellabate, in provincia di Salerno. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del dolce che dalle 10 a mezzanotte, con ingresso libero, potranno degustare e acquistare le migliori prelibatezze.

Festa del Cioccolato a Santa Maria di Castellabate: ingresso gratis

La fiera del cioccolato artigianale e delle dolcezze italiane farà tappa nella splendida cittadina sul mare tra stand di specialità dolci, in presenza dei migliori maestri cioccolatieri e pasticcieri della Campania e non solo. Si susseguiranno ben tre giornate di festa tra esperienze di gusto indimenticabili e scorci panoramici mozzafiato.

Produttori e pasticcieri presenteranno un’ampia varietà di specialità tra tavolette di cioccolato, cremini, praline semplici e ripiene, creme, sculture in finissimo cioccolato, dolci e torte di ogni tipo. Non mancheranno i caratteristici e buonissimi dolci della tradizione italiana, torroni di tradizione artigianale siciliana, croccante di Nocciola e spalmabili realizzate con i prodotti tipici della nostra terra.

Il tutto in un’atmosfera gioiosa con spettacoli e momenti di intrattenimento per grandi e piccini. Gli stand, per tutte le tre giornate dell’evento, saranno aperti a partire dalle ore 10, con orario continuato fino a mezzanotte. Tutti potranno accedere gratuitamente al villaggio del gusto.

Un altro evento in programma dedicato al cioccolato artigianale è Cioccolateano, l’appuntamento dedicato a tutti i golosi che animerà il centro storico di Teano, in provincia di Caserta, nelle giornate del 5, 6, 12 e 13 ottobre. Anche qui il regno del dolce accoglierà i visitatori che potranno non solo assaggiare svariate pietanze ma anche assistere a spettacoli imperdibili. L’ingresso è libero e gratuito per tutti.

