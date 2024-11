Nel Napoletano la grande Parata con il vero Babbo Natale: tra elfi e personaggi magici

Aprirà il 30 novembre la Città del Natale, il grande villaggio allestito a Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, che sarà inaugurato con una festosa parata con il carro di Babbo Natale che sfilerà per le vie del centro. Un vero e proprio regno delle feste che nelle sue precedenti edizioni, ha raggiunto numeri straordinari.

Sant’Antonio Abate, parata per l’apertura del villaggio di Natale

La Città del Natale – allestita tra gli spazi di piazza della Libertà, largo Sandro Pertini e Parco Naturale del Comune -rappresenta uno degli eventi del periodo più attesi nel Napoletano, intrattenendo famiglie, bambini e visitatori con scenografie incantevoli e spettacoli mozzafiato in occasione delle feste.

In occasione dell’inaugurazione del villaggio sabato 30 novembre sarà proprio Babbo Natale ad aprire le danze con una spettacolare parata. A renderlo noto è la sindaca di Sant’Antonio Abate, Ilaria Abagnale, che tramite un post diffuso sui social ha annunciato: “Il 30 novembre, ci ritroveremo tutti assieme ad accendere le luci della Città del Natale. Proveremo un’emozione che seppur sia per tradizione, ogni anno non smette di unirci sotto il tappeto stellato del nostro grande albero. Sotto il cielo di Sant’Antonio Abate”.

“Ci sarà la parata. Le strade saranno avvolte dall’atmosfera natalizia, il carro sfilerà per il centro, con la musica, le pattinatrici, i cantori del Natale. Ma non sarà come lo ricordate, ma come lo sognate. Perché quest’anno vi regaleremo qualcosa di ancor più straordinario. Apriremo, ancora una volta, le porte del nostro Villaggio Xmas80057. Un luogo dove i sogni diventano realtà e dove i bambini, con gli occhi pieni di meraviglia, potranno finalmente incontrare Babbo Natale (quello vero). Tutto il resto, lo scoprirete presto. E non vediamo l’ora di dirvelo”.

Al momento nulla è stato ancora svelato sul tema di quest’anno né sulle attrazioni presenti. Anche stavolta, però, ai tradizionali mercatini si affiancheranno quasi sicuramente la pista di pattinaggio sul ghiaccio e la grande ruota panoramica.