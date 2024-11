Riapre la Città del Natale nel Napoletano: il magico villaggio delle feste a ingresso gratis

Anche quest’anno, in occasione delle festività 2024, a Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, aprirà nuovamente La Città del Natale, il magico villaggio natalizio che nelle sue precedenti edizioni, a ingresso gratis, ha raggiunto numeri straordinari: l’inaugurazione è fissata per il 30 novembre.

La Città del Natale a Sant’Antonio Abate: apre il magico villaggio

La Città del Natale – allestita tra gli spazi di piazza della Libertà, largo Sandro Pertini e Parco Naturale del Comune -rappresenta uno degli eventi del periodo più attesi nel Napoletano, intrattenendo famiglie, bambini e visitatori con scenografie incantevole e spettacoli mozzafiato in occasione delle feste.

Al momento nulla è stato ancora svelato sul tema di quest’anno né sulle attrazioni presenti. Anche stavolta, però, ai tradizionali mercatini si affiancheranno quasi sicuramente la pista di pattinaggio sul ghiaccio e la grande ruota panoramica. Immancabile il maestoso albero di Natale che, con la sua accensione, darà ufficialmente il via ai festeggiamenti fissati per il 30 novembre.

Ad annunciarlo è stata la sindaca di Sant’Antonio Abate, Ilaria Abagnale, che via social ha comunicato il ritorno di questa splendida iniziativa: “Esprimi un desiderio, conta fino a tre e sarai in un mondo di pura immaginazione. La cantava Gene Wilder, mentre sognava di vivere in un posto magico in cui sentirsi finalmente libero. E da questo desiderio nasce la nostra Città del Natale, dove ogni sogno è racchiuso in ciascuna di queste decorazioni, con la speranza che prendano vita. Benvenuti nel periodo più incantevole dell’anno. Questo è solo l’inizio del racconto“.

Nel frattempo, in via Scafati, è stato inaugurato il Christmas World della famiglia Garofalo, un temporary store o “negozio a tempo” pronto a regalare a tutti i visitatori un’esperienza di shopping magica tra alberi, palline e tutto ciò che riguarda il Natale. Un luogo magico, tra luci e decorazioni ricercate, dove poter vivere un’esperienza che va ben oltre il semplice acquisto dei prodotti.