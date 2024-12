Arriva la grande Notte Bianca nel Napoletano: negozi aperti di notte, offerte e attrazioni

Notte Bianca a Nola – Immagine di repertorio

Il 21 dicembre spazio allo shopping e al divertimento a Nola, in provincia di Napoli, che darà il via alla grande Notte Bianca, tra gli eventi imperdibili del Natale in Campania.

Notte Bianca a Nola: shopping di Natale e spettacoli

Un appuntamento d’eccezione, in vista delle festività natalizie, che trasformerà Nola in una vera e propria città incantata tra shopping, eventi culturali e tradizioni locali. Tutti i negozi resteranno aperti fino a mezzanotte offrendo a cittadini e visitatori una lunga notte di acquisti sotto le stelle, in un clima di festa e armonia, con tante offerte pensate per l’occasione.

Non mancheranno momenti d’intrattenimento per giovani e famiglie. A disposizione dei partecipanti, infatti, ci saranno un’area Photo Zone Merry Christmas, curata da Play Animation, per scattare foto perfette a tema natalizio ed una SelfieCam itinerante che seguirà grandi e piccini per tutta la città.

Spazio poi alla Tombola on the road che consentirà ai giocatori di vincere sconti e premi nei negozi del centro storico. In programma anche l’Admirabile Signum – Una storia per immagini, un doppio evento speciale per ripercorrere l’incanto del Natale che avrà luogo alle 17 al Museo Diocesano (Palazzo Vescovile, via San Felice) con un percorso sensoriale e manipolativo per bambini dai 6 anni e alle 19:30 presso la Chiesa dell’Annunziata (piazza Collegio) con un viaggio di suoni e voci verso la Chiesa di San Biagio.

Dalle ore 18, infine, si terrà il Mercatino di Beneficenza per gli amici a quattro zampe: i bambini e le bambine di Bibì&Cocò proporranno giochi, libri e svariati oggetti in cambio di una piccola donazione finalizzata a sostenere l’associazione Randagioia un sogno a 4 zampe.

Nella stessa serata, la Notte Bianca animerà anche le strade di Casalnuovo di Napoli dove sarà possibile dedicarsi allo shopping fino a tarda serata, prendere parte a diversi momenti di animazione e soprattutto assistere al concerto (a ingresso gratuito) dell’artista partenopeo Gianluca Capozzi.