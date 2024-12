Arriva la Notte Bianca nel Napoletano: negozi aperti e concerto gratis di Gianluca Capozzi

Il 21 dicembre 2024 a Casalnuovo di Napoli arriva la Notte Bianca, la speciale serata di shopping in attesa del Natale che trascorrerà all’insegna del divertimento e della buona musica con il concerto, a ingresso gratis, del cantante napoletano Gianluca Capozzi.

Notte Bianca a Casalnuovo: concerto gratis di Gianluca Capozzi

La Notte Bianca natalizia prenderà il via in Corso Umberto dalle ore 20:30 dove sarà allestito il grande palco che accoglierà il celebre artista. Un’intera serata di animazione che già dal pomeriggio allieterà cittadini e visitatori in giro tra i negozi e le strade del centro cittadino.

“Notte Bianca 21 dicembre. Gianluca Capozzi in concerto a Casalnuovo. Una bella serata di animazione che inizierà già dal pomeriggio e proseguirà poi con il concerto. Start 20:30 Corso Umberto. Vi aspettiamo” – è l’annuncio diffuso sui canali social del sindaco Massimo Pelliccia.

Intanto, fino al 22 dicembre, al Parco delle Chiocciole sarà possibile visitare la Casa di Babbo Natale, un magico villaggio dedicato al simpatico vecchietto delle feste che sarà accessibile gratuitamente. Il villaggio sarà visitabile tutti i weekend, fino al 22 dicembre, e nella giornata del 23 dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 16:30 alle 21:00.

Babbo Natale sarà pronto ad incontrare famiglie e bambini che potranno chiacchierare con lui e consegnargli le letterine. Per arrivare alla Casa di Babbo Natale è possibile anche salire a bordo del trenino che attraverserà le vie della città fermandosi poi al parco. Sia l’ingresso al villaggio che il giro in trenino sono gratuiti. Nel corso dell’evento non mancheranno spettacoli, animazione per bambini e fuochi d’artificio.