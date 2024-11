Apre la Casa di Babbo Natale nel Napoletano: giro in trenino e ingresso gratis per tutti

Dal 7 al 22 dicembre 2024 al Parco delle Chiocciole, a Casalnuovo di Napoli, apre la Casa di Babbo Natale , un magico villaggio dedicato al vecchietto più amato delle feste che sarà accessibile gratuitamente.

A Casalnuovo apre la Casa di Babbo Natale: l’ingresso è gratis

Per l’arrivo di Babbo Natale, che si mostrerà sulla sua festosa slitta, nella giornata di sabato 7 dicembre prenderà il via un percorso incantato che partirà, alle ore 16:30, dal Parco delle Chiocciole per poi proseguire su piazza Immacolata e via Roma. Alle 17:00 è previsto l’arrivo in piazza Municipio con una grande sfilata sul corso. Gran finale alle 18:00 con rientro alla Casa di Babbo Natale.

Il villaggio, allestito presso il Parco delle Chiocciole, sarà visitabile dal 7 al 22 dicembre, tutti i weekend e lunedì 23 dicembre nei seguenti orari: dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 16:30 alle 21:00. Babbo Natale sarà pronto ad incontrare famiglie e bambini che potranno chiacchierare con lui e consegnargli le letterine.

Per arrivare alla Casa di Babbo Natale è possibile anche salire a bordo del trenino che attraverserà le vie della città fermandosi poi al parco. Sia l’ingresso al villaggio che il giro in trenino sono gratuiti. Nel corso dell’evento non mancheranno spettacoli, animazione per bambini e fuochi d’artificio.

Intanto, nel corso nel weekend, si terrà una delle prime accensioni delle luminarie del Napoletano: si tratta delle Luci d’Artista al Parco Borbonico di Bacoli, tra il lago e l’incanto della Casina Vanvitelliana, che saranno inaugurate ufficialmente con la tradizionale cerimonia che vedrà la partecipazione dei bambini. Il tema scelto per quest’anno è quello marino con l’intera area allestita con installazioni di esemplari marini, come a voler dare la sensazione di trovarsi all’interno di un enorme e scintillante acquario.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Casa di Babbo Natale;

Quando: dal 7 al 22 dicembre 2024, dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 16:30 alle 21:00;

Dove: Parco delle Chiocciole, Casalnuovo di Napoli.